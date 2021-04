Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations Internationales

Je voudrais, très sincèrement, vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Comme vous l’avez suivi ce matin sur les ondes des médias, le Tchad est en deuil. Le Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’État, Chef suprême des Armées a rendu l‘âme hier des suites de ses blessures au cours des accrochages avec les terroristes venus de la Lybie.

Point n’est besoin de dire que le décès de ce grand Homme d’État est une immense perte pour le Tchad et l’Afrique eu égard à ses multiples actions dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Nous mesurons tous le niveau d’attachement du Maréchal du Tchad à ces nobles valeurs. Toute sa vie, il l’a sacrifiée pour son peuple et la Nation qui ont, pour lui, une dimension sacrée.

C’est effectivement dans le sillage de ce sacrifice patriotique que le Maréchal du Tchad, Président de la République IDRISS DEBY ITNO est glorieusement tombé sur le champ d’honneur. La Nation tchadienne lui sera éternellement reconnaissante pour ce sens élevé de foi patriotique.

Mesdames, Messieurs les Diplomates

La guerre pour laquelle le Maréchal du Tchad a perdu sa vie n’est pas finie. La situation sécuritaire demeure hautement grave compte tenu de la persistance et de l’ampleur de la menace terroriste.

C’est pour défendre l’intégrité du territoire et éviter que le pays ne sombre dans le chaos et l’anarchie que les forces de Défense et de Sécurité ont pris leur responsabilité devant l’histoire. Il est indéniable que le contexte dans lequel vit notre pays exige une vigilance renforcée et un engagement sans failles sur le terrain sécuritaire. Et il est de la mission première de l’Armée qui a le devoir de défendre la sécurité et l’intégrité territoriale de se mobiliser pour faire face à ce défi. C’est à juste titre que les Forces de Défense et de Sécurité ont décidé en toute lucidité et en toute responsabilité de se mettre en première ligne.

Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs

En mettant en place un Conseil Militaire de Transition, les Forces de Défense et de Sécurité ne cherchent nullement à s’accaparer du pouvoir. Nous voudrions rassurer l’opinion que les membres du Conseil Militaire de Transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil à l’issue des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois.

Comme défini dans la charte de transition, le Conseil militaire de transition s’emploiera à consolider la démocratie, assurer la paix et la stabilité, garantir la sécurité et l’inviolabilité du territoire national. C’est dans ce souci que nous avons pris un certain nombre de décisions au nombre desquelles, il y a la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, et l’instauration du couvre- feu de 18 heures à 5 heures du matin.

Le Conseil Militaire de Transition sera le garant des traités et accords internationaux et divers engagements pris par le Tchad. Notre engagement sur le front de la lutte contre le terrorisme pour lequel s’est sacrifié le Maréchal du Tchad ne va pas faiblir. Nous serons présents et actifs, comme à l’accoutumée, aux côtés des pays amis, pour combattre sans relâche l’hydre terroriste et l’obscurantisme.

Voilà mesdames et messieurs les diplomates les motivations légitimes qui sont à la base de la mise en place du Conseil Militaire de Transition. Notre seul objectif est l’avenir de ce pays qui nous est très cher. C’est bien évidemment cette préoccupation cardinale qui explique tout le sens de l’appel pressant au dialogue lancé à l’endroit de tous les compatriotes de l’intérieur et de l’extérieur comme le Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO l’a lui-même éloquemment démontré à travers l’Appel de Mongo.

Je tiens une fois de plus à vous exprimer, mesdames et messieurs les Diplomates, toute notre gratitude pour votre présence à cette rencontre.

Je vous remercie.

