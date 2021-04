ADVERTISEMENT

DROIT DES FEMMES AVEC IPAS (ONG AMERICAINE)

Le REMAPSEN a un rôle de sentinelle pour les pays africains qui ont ratifié le protocole de Maputo sous l’égide de l’ex Organisation de l’Unité Africaine (OUA).

Chaque année, 10 millions de femmes dans le monde dont 470 milles femmes en Afrique (femmes à la santé et au contrôle de la reproduction). Lancé à l’origine par 52 pays pour apporter une meilleure connaissance des 52 pays, le Réseau n’a pas élargi ses prérogatives à mesure qu’il s’agrandissait en Afrique. Ainsi, seulement 25 pays l’ont suivi. Seulement, le Rwanda et le Burundi ont émis des réserves tandis que la Tunisie a adopté un avortement sécurisé. Par la suite, on n’a pas de médecin formé, pas d’engagement. A ce titre, les femmes meurent dans l’anonymat, dans la clandestinité. Un plaidoyer flétri par le Coordinateur National du REMAPSEN, Moussa Ibn Conté. Pour le chargé de mission, Robert P., Conseiller Chargé de Mission du Ministère de l’Unité et de la Citoyenneté. Il félicite les organisateurs de la dite rencontre et fait comprendre que la mission principale du Ministère est de perpétuer les droits de la femme et de la reproduction et surtout d’améliorer la visibilité et d’attirer davantage d’acteurs locaux tandis que l’Expert, Ibrahima Sékou Sow a rappelé que la femme n’est pas un tam-tam comme l’avait fait comprendre le Président de la République, le Professeur Alpha Condé. Il a, par la suite ébloui la salle en démontrant aux participants que le viol est un thème tabou et difficile à communiquer pour les médias. Or, tout le monde doit être concerné : le juge, le journaliste, les ONG, la Société Civile, la Sécurité. Et en retour, la mise en scène de la sanction. A en croire les participants, nous avons 15 organisations membres de la plateforme DSSR, 10 journalistes coalition de la citoyenneté, 10 organisations de la société civile dont Monsieur Sylla Moussa Balla, membre du CNOSC-FEGUPAE, Tel:628-05-81-87. Signalons que l’IPAS est l’ONG Américaine qui a financé l’organisation de cette Table-ronde.

Pour Moussa Ibn Conté, Coordinateur du REMAPSEN « Le risque est important », c’est la mise en œuvre du plan de relance a-t-il souligné depuis le protocole de Maputo en 2003 ; il faut réunir de bonnes conditions pour relancer le dossier de l’avortement dans la transparence ». Il est essentiel que ce défi soit relevé car les dommages provoqués par le confinement sont importants. Selon l’Expert-consultant, Ibrahima Sékou Sow « la nouvelle loi existante votée en 2000 qui vient pallier d’immenses lacunes dans le code pénal ne prend pas en compte le protocole de Maputo, adopté en 2003, réitéré par Moussa Ibn Conté, qui n’a pas été adopté par l’Assemblée Nationale. Or, l’aggravement des peines pour viol constitue la pierre d’achoppement. Est-ce le lobbying actif des chefs religieux, d’intellectuels, qui accusent de manipuler les femmes, en leur disant que le projet de loi viole la religion » ?

La solution qui paraît la plus simple à des biens des femmes soucieuses de ne pas avoir trop d’enfants est l’avortement. Or, dans la plupart des pays et en particulier la Guinée, la pratique de l’avortement est soumise à des lois. C’est la civilisation assyrienne qui, la première décréta criminel l’avortement volontaire. La femme qui en était reconnue coupable était condamnée à mourir empalée. En revanche, le code assyrien ne prévoyait que des peines mineures pour le délit d’homicide : l’élimination d’un fœtus était donc jugé plus grave que le meurtre d’un Père de famille. En effet, l’enfant à naître était appelé à devenir un ‘’soldat neuf’’ alors que le Père de famille était déjà un combattant usé et l’Assyrie avait perpétuellement besoin de soldats. Ainsi débuta 2000 ans avant Jésus-Christ, la répression contre les femmes coupables, de ne pas accepter leur destin psychologique : donner le jour à une quinzaine d’enfants au cours d’une vie. En revanche, dans le monde Grec, la fausse couche était recommandée aux femmes de plus de 40 ans. Vint Hippocrate, qui condamna l’avortement et fit prêter serment à ses disciples de ne jamais le pratiquer. Ces idées survécurent si bien qu’aujourd’hui, les médecins prennent le même engagement. Quand le monde Chrétien, à son tour discuta du problème, les pères de l’Eglise considérèrent tout d’abord l’avortement comme un pêché véniel. Au 19ème siècle, un des synodes de worms décréta que le fœtus mal était doté d’une âme 60 jours avant la fécondation ; le fœtus femelle, lui, devrait attendre son âme 80 jours ; c’est pourquoi, l’avortement n’était considéré comme un pêché qu’à partir du 60ème jour de la grossesse. Les siècles passèrent, la foi s’attiédit. Pour accroître le nombre de naissances, donc des fidèles, et la puissance de la société chrétienne voire croyante, l’Eglise des 19ème et 20ème par exemple établit des règles strictes condamnant totalement l’avortement.

QUELLE EST L’ETHIQUE ACTUELLE EN GUINEE ?

L’Ethique actuelle est, bien entendu soumise à cet interdit encore récent. En Guinée, la loi L/010/AN/2000 du 10 Juillet 2000 bien que muette, sévèrement répressive, puisqu’elle interdisait jusqu’à la divulgation des procédés anti conceptuels. Alors que le protocole de 2003 de Maputo, visait à provoquer une poussée démographique. Mais les tabous n’ont pas commencé à s’effondre. L’exemple de la tolérance observée dans les pays scandinaves, anglo-saxons, ou dans certains Etats de l’Europe de l’Est n’a pas incité la Guinée à adopter une attitude nouvelle. La répression n’a d’ailleurs, jamais empêché l’avortement : elle l’a seulement rendu clandestin, donc dangereux. Les Enquêtes évoquées par Madame Fofana Sanassa Nabé, Secrétaire Permanente de la CONAG/DCF dans son exposé fouillé avec des articles juridiques montrent en effet que le nombre des avortements (dont 374 cas de viols) égale presque celui des naissances. De plus, la femme désireuse d’interrompre sa grossesse court d’autant plus de risques qu’elle dispose moins d’argent. Si elle ne peut se rendre dans un pays où l’avortement chirurgical est légalement admis, elle doit faire appel à cette sage-femme plus ou moins qualifiée ou cet agent de santé mal formé ou à un médecin complaisant. Ne pouvant agir au grand jour, ils opèrent souvent dans des conditions peu favorables la plupart du temps sans anesthésie ni aseptie. Pour la patiente, les risques sont grands : important traumatisme physique et moral, infection, perforation, métrite, salpingite ou stérilité définitive. Parfois, c’est la vie de la femme même qui est menacée, avec la septicémie ou le tétanos.

LES TECHNIQUES ABORTIVES

Selon madame Fofana, l’avortement peut être provoqué par divers moyens, tous destinés à provoquer la dilatation du col de l’utérus qui s’est refermé sur l’ovule fécondé. Cette dilatation peut être obtenue soit par une laminaire (sonde très fine), soit par un dilatateur chirurgical sans parler des aiguilles, crayons, etc…, dangereux dilatateurs de fortune trop souvent employés par celles qui n’ont aucun autre recours. La dilatation suffit habituellement à provoquer l’avortement, suivi ou non d’un curetage. Pourtant, depuis quelques années, les techniques abortives se sont perfectionnées. Il existe maintenant un aspirateur chirurgical qui « décroche l’embryon », le choc subi par la mère est alors considérablement limité. Il semble bien qu’un avortement pratiqué par aspiration est faite rapidement sitôt l’absence de règles constatées. D’autre part, alors que dans le monde entier, des laboratoires étudient la possibilité de provoquer une interruption de grossesse à l’aide d’une simple pilule, les recherches pour découvrir une solution d’interrompre la gestation ne sont pas encore appropriées ici en Guinée pour adapter le protocole de Maputo de 2003. Il est en effet difficile d’élaborer une loi qui puisse permettre un produit qui soit à la fois mortel pour l’embryon et inoffensif pour la mère. La législation n’en saura pas pour autant bouleverser du jour au lendemain. En effet, pour la société, autoriser ou non l’avortement est d’abord un problème d’ordre moral et politique. On ne peut rejeter les motivations, en outre, des lois autorisant l’avortement dans certains Etats, qui proclament qu’il est important de protéger la qualité de la vie. Bien souvent, les législateurs préfèrent la disparition d’un fœtus à une atteinte à la santé physique et morale d’une femme pour qui une naissance aurait des conséquences néfastes. Les projets de lois déposés en France et ailleurs qui visent à faciliter le recours à l’avortement thérapeutique vont dans ce sens. Le nombre élevé d’avortements clandestins dans tous les pays a même conduit certains gouvernements à autoriser l’avortement sur simple demande. Si quelques Etats ont fait marche arrière, c’est pour des raisons démographiques et politiques. Seulement, dans les pays Scandinaves, dans certains Etats Américains et en Allemagne, l’avortement est autorisé non seulement pour différents motifs médicaux, mais encore pour des raisons d’ordre eugénique, c’est-à-dire lorsqu’une femme risque de mettre au monde un enfant anormal. A cet égard, c’est la Grande-Bretagne qui possède la législation la plus libérale. En revanche, en Espagne et en Amérique Latine où l’influence du clergé demeure très forte, l’avortement est strictement interdit, même dans le cas où la grossesse met en danger la vie de la future mère.

LE PARI DE LA SOLIDARITE

Alors pour tenter d’obtenir des avancées, les participants, par la voix de leur représentante de media guinée, misent sur la solidarité entre la Société Civile, les Partis politiques, les journalistes à travers le REMAPSEN qui regroupe les acteurs et doit solliciter un entretien avec le Président de la République et son Premier Ministre. Le REMAPSEN entend ainsi des autorités de faire davantage du combat en faveur des droits des femmes une priorité car, il faut être prêt selon lui à « affronter la société traditionnelle ». Aussi, il est impérieux de mettre en évidence :

La mise en application des textes juridiques protégeant les femmes contre toutes les formes de violence et renforçant leur accès à leur droit.

Organiser des séances de sensibilisation des jeunes sur la planification familiale

Entreprendre des actions de plaidoyer auprès des décideurs et d’acteurs sociaux ou des propositions à la légalisation de la loi,

Vulgariser en Langues Nationales des textes de loi,

Prendre en charge les filles victimes d’avortement,

Former et impliquer les leaders religieux, etc…

Don de Dieu Agossou