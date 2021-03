C’est ce qu’a déclaré ce lundi 1erMars 20201, le PDG de la société GUICOPRES, et Président de HAFIA FC, lors d’une conférence de presse, qu’il a animé au sein de l’enceinte du centre de formation de HAFIA FC à Nongo en construction. Entouré de son staff de campagne notamment, Lucien Guilao son directeur de campagne et ancien sociétaire du Syli National ; en outre on notait la présence de Boubacar Sampil président de AS Kaloum, Banfa Diaby Président de Gangan FC, Elhadj Diallo PDG de la société Sonoco-ainsi que devant les responsables de la Ligue de football professionnelle, et d’autres invités anonymes.

Une occasion pour le candidat, de remercier tous les représentants de la ligue de football professionnelle pour avoir répondu à leur invitation. Pour lui, le sujet qui leur réunit aujourd’hui, concerne le devenir du football guinéen, dont le mandat de l’actuel président est arrivé à terme depuis le 28 février 20201.Ayant été président de la ligue professionnelle pendant, 2 ans, avant de démissionner au sein de cette instance ; parce qu’il suppose que la gestion de l’actuelle équipe est opaque, et n’ouvre aucune perspective qui pourrait permettre au football guinéen d’aller de l’avant. C’est qui se traduit selon lui par la mal gouvernance dont le football guinéen est plongé, et s’est matérialisé par la suspension en 2019 de l’équipe U17 par la CAF. « C’est une humiliation pour notre football…. » , indique KPC.

C’est pourquoi, il a tenu à rappeler que sa candidature n’est fortuite et répond à une préoccupation ,celle de répondre aux aspirations du peuple de guinée, à travers un programme cohérent, concis et transversal, qui sera axé sur le développement du football à la basse, tout en tenant compte de la formation des acteurs, et la construction des infrastructures sportives gage certain pour le développement du football guinéen

« Nous allons nous battre pour que les membres de notre bureau exécutif soient composés d’ hommes compétents…. », Souligne le Président de HAFIA FC. Avant de rappeler que tout le monde le connaît, quand il s’engage il le fait. Interrogé sur la nécessité de l’organisation de la CAN 2025 en Guinée, il a tenu à indiquer que le projet est « tenable », et que tout dépendra de la volonté politique de mettre les bouchées doubles pour la construction des infrastructures sportives, routières, hôtelières…..

ADVERTISEMENT

En tout cas, il se dit prêt à accompagner le gouvernement et le comité d’organisation de la CAN en Guinée 2020.

Amara Sylla, pour Radio-Kankan.Com