Du brut de décoffrage qui renseigne sur le désamour réel entre celui qui a fait rêver tous les amoureux du ballon rond il y a quatre (4) ans, un certain jour de Février 2017, que peut-on retenir ?

Quatre (4) ans après son arrivée historique à la Présidence de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) où en est Mamadou Antonio Souaré avec le monde du Football ? Il semble, au vu des commentaires, analyses et frustrations recueillies dans le milieu du Football que les fruits ont passé la promesse des fleurs. Plusieurs voyages ont eu lieu et il est même devenu le Président de l’UFOA – Zone A (Guinée, Guinée-Bissau, Cap-vert, Libéria, Gambie, Mauritanie, Mali, Sierra-Léone, Sénégal). Si le premier mandat a été très impressionnant, il ne faut pas oublier qu’il a été surtout un mandat de contraintes ‘’le Président est sous la contrainte des lobbys. S’il veut se faire réélire, il est obligé de satisfaire tout le monde. Ce qui ne sera pas le cas du 2ème mandat d’Antonio dont l’éventualité fait peur à des cercles qui se sont constitués en challenges, poursuit un spécialiste du football, persuadé que le retour d’un autre cercle fragiliserait le camp d’Antonio’’. Mais c’est une fois réélu pour un 2ème mandat que Mamadou Antonio Souaré fera parler sa vraie dimension de grand manager en défendant des idéaux de justice et d’équité pour asseoir véritablement la FEGUIFOOT. Le 30 Avril 2021 auront lieu les élections de l’Assemblée Générale ordinaire de la FEGUIFOOT. Rappelons que ces élections ont lieu tous les quatre (4) ans correspondant au mandat présidentiel, qui peut être renouvelé au moins une fois. Les prétendants sont nombreux :

Mamadou Antonio Souaré, Président sortant, Président de Horoyah Athletic Club (HAC) avec son colistier le Ministre Aboubacar Titi Camara ; c’est la fin d’un long suspense.

Annoncée depuis plusieurs mois, la candidature de l’ex-Ministre des Sports, celui que l’on présente comme le ‘’dinosaure de l’équipe nationale le Sily’’, est maintenant le challenger, pour compétir à la première vice-présidence de la FEGUIFOOT.

ADVERTISEMENT

Kerfala Person Camara (KPC),

Président de Hafia Football Club.

Lucien Guilao, Ancien joueur, challenger de KPC.

1er Vice-président de KPC

Les prétendants partagent presque les mêmes valeurs olympiques. Ce qui les différencie principalement est une sensibilité sociale plus accentuée – Une politique footballistique de relations extérieures plus active pour le Président sortant. Le bilan du Président sortant est merveilleux avec une barre plus franchie de quatre (4) équipes au rang régional y compris l’équipe phare Horoyah AC. Des éléments positifs sont à inscrire à son actif : la nomination des anciens footballeurs à la tête des équipes nationales, et l’extension du Centre Technique de Nongo. En politique sportive extérieure, il a pu éviter la vraie crise qui allait frapper le football guinéen après le contrôle et la vérification opérés par la FIFA suite au dossier ‘’goal’’. Son management et sa dextérité ont épargné l’instance nationale d’avoir à faire à des dossiers douloureux humains. C’est le sens de sa mansuétude pourtant juste, quoique mal interprétée sportivement en l’occurrence le Président Salifou Camara Super V. Par un plan de relance, soutenu par le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, a été sauvée la ligue guinéenne de football professionnel. Ce qui apaisa le Président de la ligue, le Général Mathurin Bangoura qui s’est battu avec détermination pour l’instauration d’une ligue accordée à la FEGUIFOOT. Il a continué une politique rigoureuse contre la corruption avec une exception jamais vue en Guinée, une CAN 2019 lézardée mais sans tâche pour le Président de la FEGUIFOOT. En relations extérieures, il a dès le début de son mandat exprimé sa volonté d’insérer la Guinée dans le jeu Panafricain voire Régional, de contribuer à l’échelle du football régional et de favoriser un sport continental. Son discours en tant que Président de l’UFOA – Zone A, a beaucoup frappé les esprits. Il a rendu hommage au passé brillant de cette organisation sous-régionale et a affirmé son attachement au principe olympique, à l’esprit sportif, à l’égalité sportive entre les sexes tout en félicitant les œuvres de son prédécesseur Augustin Senghor. Il a en outre abandonné la politique de fermeté après les nombreuses interventions de ne pas durcir le ton devant les épreuves affectant des dirigeants sportifs. Cependant, malgré sa bonne volonté et sa détermination, le Président Antonio Souaré n’a pas réalisé tous ses objectifs. Il a dû subir des attaques personnelles pour sa supposée et délicate ‘’mainmise de l’exécutif sur la Ligue Guinéenne de Football Professionnel’’, la procédure judiciaire de détournement de fonds de l’équipe précédente ‘’ ; ‘’Suites incomplètes du dossier CAN 2019 au regard de l’absence de structure relevée par la FIFA’’. Malheureusement, la réaction était une position viable, juste concernant le dossier Amadou Diaby. En l’espèce, ignorant le fait qu’il y ait une autre commission, en dehors de la commission d’éthique, nous avons perçu ce vide, à combler par les pays africains, en sollicitant des circonstances atténuantes pour le vice-président. Non pas que, nous avons des relations privilégiées avec lui, mais parce que, en ce moment-là, il était impossible de le voir car notre article avait paru sur le site radiokankan. Enfin, il appartient aux clubs d’élire leur nouveau Président en Avril prochain. Mais, pour le rayonnement panafricain du football, il est souhaitable que le Président Mamadou Antonio Souaré soit réélu. De plus, une politique footballistique plus agressive peut exacerber les conflits et menacer l’olympisme, contre le ‘’semblant de relâchement’’ évoqué à cor et à cri par le challenger Kerfala Person Camara. Son génie a sauvé la barque Guinée, l’a emmené à soutenir financièrement et matériellement son challenger, Président de l’ASK dont l’équipe devait se rendre en Mauritanie dernièrement. Enfin, le Président sortant, s’il est élu pour un deuxième mandat aura les mains plus libres en Gouvernance et notamment vis-à-vis de la maîtrise des techniques de négociations de contrat d’investissement footballistique entre Etat et fédération nationale de football. Ces contrats sont parfois basés sur des conventions standardisées annexées aux statuts, mais quelles que soient leurs formes, ces contrats ont l’obligation de rester en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’accueil.

Aux dernières nouvelles, la candidature du Président Salifou Camara Super V semble n’avoir pas tenue. Est-il cohérent pour une Fédération Nationale de Football en Afrique, d’accepter quasi systématiquement la compétence d’un Tribunal Arbitral International sans nécessairement anticiper les avantages mais aussi les inconvénients d’une telle procédure et des sentences étrangères qui en découlent ?

Don de Dieu Agossou, Tel : +224-620-05-82-29