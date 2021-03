Pour la première fois depuis le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine, les grandes firmes d’avocats d’affaires vont se retrouver ce 11 mars dans le cadre d’un large Weibinair pour s’imprégner de ce puissant moteur d’intégration et de promotion de la prospérité en Afrique.

Le lancement le 1er janvier 2021 de ce qui est considéré comme la plus grande initiative panafricaine depuis la création de l’Union Africaine ne laisse indifférent aucun acteur économique majeur intéressé à conquérir et étendre ses activités. Et pour cause! La zone de Libre-échange que les pays africains viennent de lancer est la plus importante du monde par le nombre d’Etats concernés, 54 au total.

En conséquence, de multiples et continuels workshops, Ateliers et séminaires sont organisés en Afrique et ailleurs pour équiper les différents acteurs à en maîtriser le contenu et la portée afin d’en tirer le meilleur profit possible.

Deux grands cabinets d’avocats sont à la base de la tenue de l’événement de ce 11 mars 2021. Le premier se nomme Alex International Trade Practice Group dont le mandat est de vulgariser les bonnes pratiques dans les échanges Internationaux. Le deuxième est le cabinet portugais Mirranda Alliance et son réseau international qui couvre les 5 continents. Leur choix a porté sur l’ancien premier ministre guinéen Kabiné Komara pour éclairer les participants à travers une communication liminaire qui campera les contours du sujet et guider les participants.

Dans un courrier datant du 2 mars dont Guineenrws détient une copie, le Conseil d’administration de ce réseau de référence mondiale justifie que leur appel à Komara pour enrichir les participants procède de sa remarquable et riche carrière à travers le continent et à l’international.

D’ores et déjà, près de 200 avocats chevronnés se sont inscrits pour prendre part à l’événement.

Il est aussi prévu la participation d’officiels venant des Etats, d’hommes d’affaire, industries, d’acteur de l’import-export, consultants, etc…

Rappelons que dans sa carrière, Komara a été pendant 5 ans Administrateur Suppléant à la Banque Africaine de Développement, membre de l’équipe de négociation de création de la Banque Africaine d’Import ( Afreximbank) dont le Mandat est de promouvoir et financer les échanges intra Africain et le commerce de l’Afrique avec le reste du monde. Il a par la suite servi dans cette institution pendant 14 ans avant de devenir Premier Ministre en décembre 2008.

Quant à la Zone de Libre-échange Continentale, il est reconnu que la détermination avec laquelle les chefs d’Etat africain l’ont négocié l’a été principalement grâce à leadership du Président Mahmadou Issoufou qui avait été désigné comme Champion par ses pairs pour conduire le Projet.

Le Secrétariat général de l’institution est basé à Accra au Ghana où le Secrétaire général, le sud-africain Wamkele Mene et son équipe de départ, viennent de prendre fonction.

