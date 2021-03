Ainsi, entouré de son groupe parlementaire, le chef de file de l’opposition, Honorable Mamadou Sylla a convié la presse nationale ce samedi 06 Mars 2021, à son siège Dixinn Bora, à une conférence de presse, dont l’objectif est d’informer largement les médias sur ces différentes rencontres avec les institutions nationales internationales sur la nécessité d’un dialogue franc et constructif entre la mouvance présidentielle et l’opposition, en vue de la sortie de la crise socio-politique et économique dont le pays est confronté actuellement .Au menu de la rencontre, El hadj Mamadou Sylla, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de plan d’action trimestriel adopté par son cabinet depuis le mois de décembre 2020, et qui s’articulent sur les différentes activités que son parti UDG en train de mener au cours de ces dernières semaines. Et pour cela, il a rencontré entre et autres ; le chef du Gouvernement, l’Ambassade de Russie, El hadj Djerba Diaby ambassadeur de la paix-ainsi que le président de la république Pr Alpha Condé, où il a remis un mémo dans lequel, il retire leurs vives préoccupations sur la situation nationale, afin de trouver des voies et moyens allant dans le sens de l’apaisement et de la consolidation de la concorde nationale.

En effet, le chef de l’opposition, a indiqué d’entrée de jeu, qu’il est nécessaire aujourd’hui de de privilégier un dialogue responsables entre tous les acteurs de la vie politique pour que les guinéens se parlent, s’écoutent, se comprennent, et construisent ensemble le pays dans l’intérêt de tous. Une occasion pour lui, de rappeler à la presse, qu’ils ont accueilli avec beaucoup d’intérêt la mise en place d’un cadre permanent pour le dialogue politique et social.

« Nous attendons son lancement, afin de voir la guinée entamer les concertations nationales, et inclusives pour une sortie durable de crise dans notre pays. », Estime le chef de file de l’opposition. Avant de se féliciter de la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone., et de souhaiter qu’il en soit de même des frontières avec les frères du Sénégal et de la Guinée Bissau. Selon lui, avec la fermeture de nos frontières cela détériore l’économie nationale, notamment les secteurs du commerce, du transport, des activités agricoles et empêche la libre circulation des personnes et de leurs biens, qui seront durement pénalisés.

Cependant, éprouvées par la pandémie de COVID19, vient s’ajouter de la réapparition dans le pays de virus EBOLA, et sans oublier des crises politiques , qui élargissent davantage, le champ de la pauvreté au sein de la population guinéenne.

Par ailleurs, il n’est pas allé sur le dos de la cuillère, pour appeler tous les guinéens et guinéennes, à privilégier le vivre ensemble et la consolidation de l’unité nationale. Il n’a pas manqué de mettre en lumière l’effritement du sentiment national par la montée en crescendo des particularismes identitaires, l’exacerbation de la fibre ethnique et de la culture de la violence à fleur de peau, qui constituent selon lui des dangers pour la stabilité et la cohésion nationale.

ADVERTISEMENT

C’est pourquoi, El hadj Mamadou Sylla, prend aujourd’hui son bâton de pèlerin, pour rencontrer tous les acteurs pour identifie non seulement les problèmes qui assaillent le pays-mais aussi trouver des voies et moyens l’élimination de ces causes répétitives liées à des crises politiques, dont est confronté le pays il y a de cela des années. Pour lui, il est nécessaire et urgent pour souder et rendre solidaires les guinéens de toutes les catégories sociales. « Nous ne connaîtrons pas le développement, ni le progrès social et économique dans un environnement marqué par les conflits de toutes natures… », Martèle. El hadj Mamadou Sylla.

En outre, il n’a pas manqué d’insister sur la nécessite de rappeler que la guinée a besoin des réformes sérieuses et courageuses, pour se redresser et redonner l’espoir à tous ses enfants.

En tout cas, le président de l’UDG, au sorti de cette audience avec le chef de l’Etat, a été rassuré qu’il va instruire son chef de gouvernement à examiner le memo, et que le gouvernement dans son ensemble partagera leurs propositions pour sortir la guinée des difficultés actuelles pour l’intérêt de tout le pays.

Ainsi, pour clore son intervention, le chef de file de l’opposition, a informé la presse, qu’il envisage dans la semaine à venir de rendre visite aux personnes en détention, afin de s’enquérir de leurs conditions de vies, et ne manquerais pas d’informer la presse de l »évolution de cette initiative en temps opportun.

Amara Sylla, pour Radio-Kankan.com