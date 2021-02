En marge de la journée de lancement des travaux d’enrôlement des journalistes dans les locaux de la radio rurale de Kankan, ce lundi 15 février 2021, la commissaire de la Haute autorité de la communication Djènè Diaby a dans son intervention affirmé ceci :

« A Mandiana, il y a des radios fantômes qui n’ont pas d’agrément. Par exemple, la radio MiloFM».

Cette sortie médiatique de la commissaire Djènè Diaby, n’est pas du tout du goût de Aladji Touré, PDG des radios privées Milo FM en Guinée. Selon lui, sa radio de Mandiana, est bel et bien agréée.

« Je ne comprends pas cette accusation. Parce que la commissaire Djènè Diaby, a une copie de la Licence de ma radio qui se trouve à Mandiana. Elle est venue et je l’ai présenté le document. Mais ça me surprend de voir une telle réaction de sa part ». nous-a-t-il dit.

Néanmoins, il salue cette initiative qui est en cours et qui a pour but d’épurer le secteur journalistique à Kankan.

« La première fois que la haute autorité de la communication a entamé la délivrance des cartes de presse, il n’y a presque pas eu d’engouement, mais cette foi-ci si l’on voit un tel engouement, c’est parce-qu’ on a à la tête de cette institution, non seulement un patron de média, mais aussi un homme expérimenté et démocrate. Donc nous sommes sûrs qu’il est fort probable qu’on pourra mettre de l’ordre », a-t-il conclu.

Cheick Sékou BERTHE