Il est important de regarder avec enthousiasme les jeunes Guinéens qui aspirent faire des études supérieures et qui reviennent ensuite au pays pour apporter leur modeste contribution à la croissance économique du pays. C’est le cas de Diallo Aboubacar, marié et père deux filles.

D’abord avec un diplôme en informatique et possédant d’une intelligence innovante dans le monde du réseau informatique et du web. Aboubacar Diallo a réussi à gagner en notoriété en créant et développant des sites commerciaux et d’information pour les jeunes guinéens qui travaillent dans les médias et pour des entreprises évoluant en Afrique comme triodata.ma, dont notre site Alerteur. com.

Désormais diplômé du Master 2 en Administration et Gestion de réseaux du prestigieux Institut polytechnique de Dakar (IPD) avec mention « Très bien ». Le jeune homme a l’intention de revenir avec de nombreux projets et une soif de partage de connaissances.

Rappelons que l’Institut Polytechnique de Dakar est connu pour avoir développé un réseau de partenariat avec des écoles et universités au Sénégal et dans le monde, afin de mettre à disposition de ses étudiants des moyens d’échanges au plan national et international.