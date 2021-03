Les ministres francophones de l’Éducation tiendront cet après-midi une réunion virtuelle au cours de laquelle ils auront un échange sur les défis posés par la continuité pédagogique et la formation des enseignants et l’apport qu’a représenté à cet égard la plateforme collaborative de ressources pour la classe et la formation des professeurs, Imaginécole, lancée à la fin de l’an dernier, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Organisée par la France, l’UNESCO et la Conférence des ministres de l’éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), la réunion aura lieu sous format virtuel de 17h à 19h30, heure française (16h-18h30 TU). Elle sera ouverte par le Président de la CONFEMEN, Dominic Cardy, par ailleurs Ministre de l’éducation et du développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick (Canada), ainsi que par la Sous-Directrice générale po url’éducation de l’UNESCO, Stefania Giannini.

Doivent aussi s’exprimer, outre Jean-Michel Blanquer, ministre français de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État de la France auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, les ministres de l’éducation du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Enfin, des représentants de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) évoqueront diverses initiatives en matière d’enseignement à distance.

Imaginécole est née de la volonté des ministres francophones de l’éducation de s’engager dans une initiative solidaire. Lancé en avril 2020, par la France et l’UNESCO dans le cadre de sa Coalition mondiale pour l’éducation, le projet est doté de près d’un million d’euros. Il vise à mettre à la disposition de 6,6 millions d’élèves de 6 à 18 ans et de leurs professeurs des ressources éducatives de qualité. Il s’agit aussi de fédérer les systèmes éducatifs francophones en Afrique autour de la production et du partage de ressources pour apprendre, enseigner et, plus particulièrement, former les professeurs au numérique.

Imaginécole est accessible aux élèves, aux professeurs et aux concepteurs de parcours en ligne. Le site permet d’enrichir les plateformes de chaque Etat et de mettre en partage l’ensemble des productions. Au-delà de ces ressources, cette initiative mise sur la capacité donnée aux professeurs de créer, en français, des parcours adaptés au niveau des élèves, basés sur les programmes nationaux.

L’expertise de Canopé, opérateur du ministère français de l’Éducation nationale et de la société spécialisée en technologie de l’éducation Maskott, a permis le lancement de cette plateforme dès le mois de décembre aux côtés des experts de l’UNESCO, en partenariat avec la CONFEMEN.

