BEIJING, 8 novembre (Xinhua) — Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont invité le président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump au Musée du Palais, ou Cité interdite, après l’arrivée de M. Trump mercredi en Chine pour sa visite d’Etat.

Ils ont marché le long de l’axe central du musée, aussi la ligne axiale de Beijing, et ont visité Taihedian, Zhonghedian et Baohedian, les trois salles principales de la Cité interdite.

Devant Taihedian, la salle de l’Harmonie suprême, M. Xi et Mme Peng ont pris des photos avec leurs invités après avoir passé la porte de l’Harmonie suprême.

Durant la visite de cet ancien palais, M. Xi a présenté au couple invité l’histoire, l’architecture et la culture du musée, qui ont été très appréciées par les hôtes.

Taihedian est l’une des plus grandes structures en bois de Chine et la plus grande salle de la Cité interdite. Les empereurs des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911) organisaient ici leurs cérémonies d’intronisation et de mariage.

Zhonghedian, la salle de l’Harmonie centrale, est un bâtiment carré avec des fenêtres sur les quatre murs. Des responsables s’agenouillaient devant l’empereur avant qu’il ne préside des cérémonies importantes à Taihedian. L’empereur examinait à Zhonghedian des écrits sacrificiels avant de réaliser des sacrifices pour les ancêtres, le ciel et la Terre.

Baohedian, la salle de l’Harmonie préservée, servait de lieu de mariage pour l’empereur Shunzhi de la dynastie Qing. A la veille du Nouvel An chinois et lors de la 15e journée du premier mois du calendrier lunaire, les empereurs organisaient ici des banquets pour divertir les vassaux, les membres de la famille impériale et les ministres de haut rang.