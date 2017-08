Devise : vigilance solidarité et détermination

Nous vous proposons en prélude de son lancement, la déclaration de son président, Moussa Keita. Le radar est le fruit d’une réflexion collective des hommes et des femmes soucieux du devenir de notre chère Guinée. Son esprit principal est d’emmener la population au respect de la chose publique, Le RADAR est un mouvement citoyen qui ambitionne d’unir les Guinéens autour de notre héritage commun ; en mettant en priorité la Guinée au détriment des partis politiques et des différents groupements socio-ethniques : ceci ne sera effectif que lorsque nous aurions mis la notion de nation au dessue des intérêts partisans et égoïstes.

Mes chers compatriotes

Après l’effondrement du mur de Berlin en 1989 et l’instauration du multipartisme en 1990 sous la France de François Mitterrand, nos dirigeants d’alors n’ont pas étudié la situation dans tous ses paramètres c’est-a-dire conceptualiser l’événement qui était un modèle voyageur pour nos pays.

La démocratie est un emprunt de la civilisation occidentale qu’il faut nécessairement adapter aux réalités africaines. Si nos ainés ont fait leur mieux en instaurant le multipartisme intégral, la nouvelle génération doit avoir un esprit de questionnement sur les enjeux pour le devenir de l’Afrique en général

et de la Guinée en particulier.

Faut-il aller sur le modèle occidental ou faire une adaptation aux réalités africaines selon les aspirations de nos peuples ?

C’est la question fondamentale

Du point de vu du RADAR : il est temps et grand temps que chaque guinéen et guinéenne regarde la réalité en face car comme le dirait l’autre (face à une situation concrète, il faut faire une analyse concrète et dégager les perspectives). Dans les jours à venir, notre structure vous présentera son plan de travail en apportant ses critiques et suggestions pour le bonheur de tous un chacun et en toute impartialité.

Je remercie.

Moussa Keita, président du Radar

