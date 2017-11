Conakry – Le Ministre de la Santé, Abdourahmane Diallo, accompagné d’Aboubacar Cissé, Représentant-adjoint du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Guinée, a sillonné les cinq communes de Conakry pour procéder à la remise des équipements aux différents centres médicaux communaux (CMC) de la capitale.

Selon le Ministre de la Santé, ce lot d’équipements constitue la deuxième donation de l’UNFPA à la Guinée en moins de trois mois, avant de dire que cette initiative sera élargie dans les régions administratives de Labé, Kankan, N’zérékoré et que l’acheminement du matériel est prévu dans les prochains jours.

Mettant l’événement dans son contexte, il est important de noter qu’à travers le monde, toutes les cinq minutes, trois femmes décèdent par suite de complications en cours de grossesse ou d’accouchement, 60 deviennent invalides ou subissent une lésion de longue durée et 70 enfants, dont près de 30 ont moins d’un mois d’existence, selon les statistiques de l’UNFPA.

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Convention relative à l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) garantissent aux enfants et aux femmes le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des mesures mises en place par l’État pour promouvoir la santé et lutter contre la malnutrition.

Conscient de cette réalité l’UNFPA s’active dans l’amélioration de la prise en charge des mères et des nouveaux nés en Guinée. Jour après jour, l’UNFPA se consacre, en collaboration avec le ministère de la santé et l’hygiène publique, à apporter des solutions pratiques aux femmes et aux enfants qui courent les plus grands risques. Améliorer la santé maternelle et réduire la mortalité infantile qui sont une partie intégrante des objectifs du développement durable, l’UNFPA s’active pour la réduction de la mortalité néonatale qui nécessite une planification et la mise en œuvre d’activités relatives à la santé néonatale au niveau des communautés et des établissements.