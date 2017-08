Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Malick Sankhon a reçu ce jeudi 16 Aout 2017, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Guinée (OMS) en Guinée, Dr Georges Alfred Ki-Zerbo, accompagné d’une forte délégation dans les locaux de sa direction sise au quartier Koulewondy dans la commune de Kaloum. Objectif, de cette visite est de prendre contact et discuter dans le cadre de la collaboration d’appui à la prévention entre les deux institutions.

Après la visité du centre de Diagnostic de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale une projection s’en est suivi dans le souci d’améliorer la qualité de ses services à l’intention des assurés sociaux avec pour outil de gestion performants permettant de mesurer périodiquement les performances des travailleurs pour la fourniture de service de qualité aux usagers.. Au sortir de cet entretien, le représentant de l’OMS, Dr Georges Alfred Ki- Zerbo nous a parlé l’objectif de sa présence, c’était de prendre contact et de discuter de la collaboration entre l’OMS et la Caisse nationale de sécurité sociale au profit des objectifs de santé et de développement de la République de Guinée. Nous allons continuer à apporter notre appui en termes de prévention et également de prise en charge des problèmes prioritaires de santé y compris la santé des travailleurs. Donc, la collaboration avec la Caisse nationale doit s’articuler autour des priorités concernant la sécurité sanitaire des travailleurs, l’accès à des soins, à la prévention de qualité et également l’échange d’expériences et des approches innovantes dans le cadre du mandat de l’amélioration de la CNSS mais aussi et surtout avec l’appui de l’OMS.

Malick Sankhon D/Gl de la CNSS, visiblement satisfait en faveur de la rencontre s’est réjoui de la présence du représentant de l’OMS .Car,poursuit-il, elle nous permet de profiter de l’expérience d’une institution aussi forte que l’OMS est une aubaine pour nous. Vous avez vu ce qui est arrivé aujourd’hui à la Sierra Léone ne met personne à l’abri. Cela nous fait prendre conscience, et l’OMS est en première ligne pour venir en assistance à ces sinistrés qui sont nos frères et nos sœurs de la Sierra Leone. Donc, cette rencontre avec le représentant de l’OMS en Guinée, est de lui faire connaitre et lui faire toucher du doigt les réalités, le mode fonctionnement et quelles sont les perspectives de la Caisse nationale de sécurité sociale ? S’interroge le Boss de la CNSS. Vous savez en Guinée, il y a beaucoup d’inepties qu’on raconte. Alors, nous, ce qui nous intéresse c’est de participer aux objectifs du millénaire et l’OMS étant à part entière pour l’atteinte de ces objectifs. Nous, nous devons aller vers tous ceux qui vont contribuer réellement à l’amélioration de la santé au travail, de l’hygiène et de la sécurité.

NABY CAMARA

