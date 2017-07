Nommé le 11 juillet dernier par le Président Alpha Condé pour conduire les destinées de la RTG Koloma, le nouveau Directeur général entrant, Sékouba Savané, a été installé ce lundi 17 juillet 2017, dans l’enceinte de la RTG Koloma. Le nouveau promu entend faire cette mission en un « sacerdoce », et « fera tout pour être à la hauteur de la confiance du chef de l’Etat et des attentes légitimes des auditeurs et des téléspectateurs de la RTG Koloma. »

À 09h déjà, les invités faisaient leur entrée, des parents, des amis, des collaborateurs du nouveau Directeur général entrant, Sékouba Savané. À 10hs 45 minutes, la cérémonie de passation a commencé par les mots du modérateur, Kaba Condé, un des vétérans de cette maison.

Successivement l’honneur est revenu à la chef de cabinet du ministère de la communication, Hadja Mariama Dubréka de faire entendre les vives félicitations du ministre Rachid Ndiaye à l’endroit du nouveau promu ; ensuite ça suivi le discours de rappel du décret de nomination de Sékouba Savané, prononcé par Monsieur l’inspecteur général. Et enfin, le Directeur général sortant, Yamoussa Sidibé, a tenu un discours du bilan, tout en souhaitant la réussite au nouveau Directeur général entrant.

En prenant la parole, le nouveau Directeur général entrant a tout d’abord exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, le prof Alpha Condé, pour la confiance que ce dernier a placée en sa personne pour conduire les destinées de la RTG Koloma. Il a remercié ses parents qui l’ont mis au monde et qui ont consenti des sacrifices en assurant son éducation. Il a fait aussi de vives reconnaissances envers ses amis et ses camarades de promotion pour leur soutien constant.

À l’entendre, le nouveau Directeur général est farouchement engagé à atteindre ses objectifs, il dira ceci : « la présente mission est pour moi un sacerdoce. Et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance du chef de l’État et des attentes légitimes des auditeurs et des téléspectateurs de la RTG Koloma. À mon supérieur le Ministre de la communication monsieur Rachid Ndiaye, avec qui j’ai eu l’immense honneur de travailler dans le cadre de la communication présidentielle au sein de la direction de l’information et de la communication de la présidence. Je voudrais lui rassurer ma disponibilité pour bénéficier de ses conseils et de ses directives.

C’est le lieu également pour moi d’exprimer ma solidarité et ma compassion à toutes ces grandes figures de notre radiotélévision qui ne sont plus parmi nous. Dont le dernier cas en date est celui d’Emil Bamba mato Jomou, l’un des premiers techniciens de notre grande maison.

La communication et l’information occupent une place importante dans le processus de bonnes gouvernances dans lequel est engagé le gouvernement du prof Alpha Condé. Les progrès sont en cours pour le renforcement des capacités technologiques et infrastructurelles de ce secteur en particulier vers la transition numérique terrestre. Ce qui permettra la numérisation des équipements de la section réception et transmission de la radiotélévision guinéenne ainsi la qualification des prestations de la radio et télévision. Qui seront ainsi déployées sur toute étendue du territoire. »

Et enfin, le nouveau Directeur général a exhorté toute la maisonnée de la RTG Kolama, de travailler avec beaucoup de rigueur, d’abnégation et d’humilité pour la réussite de ce nouveau challenge.

En outre, il a aussi invité les uns et les autres afin d’éviter une chasse aux sorcières à quelque manière que ce soit. Mais plutôt le nouveau promu invite les uns et les autres à faire face au travail, l’action et à la manifestation de compétences pour assurer le succès et de relever les défis.

À rappeler que cette cérémonie de passation s’est passée devant le ministre d’État, conseiller personnel du président Alpha Condé, Monsieur Tibou Kamara.

Moussa Diabaté

Source: guineeperspectives.com