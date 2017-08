L’ONG la Tabala en appui avec le syndicat des pharmaciens et les Associations des Etudiants en Pharmacie a initiée, samedi 05 août 2017 à Conakry, la cérémonie de remise des prix de distinction des pharmaciens a connue la présence de beaucoup de personnalités vivants dans le secteur pharmaceutique en République. Ce prix s’inscrit dans le cadre de promotion de la santé en République de Guinée

Ce prix se situe dans le cadre de la valorisation des grandes personnalités vivantes en République de Guinée, l’ONG Tabala dirigé par Dr. Abdoulaye Kaba qui se veut rassurant et confiant pour la l’avenir sa structure en vue de faire la promotion de la santé de la légalité et de la fraternité dans un progrès .C’est pour quoi d’ailleurs dans l’avenir , la Tabala va créer son puissant réseau de santé et appelé la synergie médicale de Guinée composé des pharmaciens et de médecins dont l’objectif serait de traiter toutes les questions liées à la santé en République de Guinée.

Dans son discours de circonstance le président de l’ONG la Tabala, Dr. Abdoulaye Kaba a tout d’abord donné la signification du nom de l’ONG ‘’La Tabala’’ qui selon lui, un instrument de l’Afrique traditionnelle qui appelle à la conscience, à l’unité, à la fraternité dans un esprit de progrès.

En tout cas à en croire le président Dr. Abdoulaye Kaba, ce prix symbolise la reconnaissance de la souffrance de certains pharmaciens pour les efforts qu’ils fournissent dans la recherche, dans la formation et l’encadrement des étudiants en pharmacie et leur investissement dans le cadre de la promotion du secteur pharmaceutique.

Encourager les pharmaciens et les étudiants en pharmacie à investir dans le développement professionnel continu pour une meilleure qualification du système de santé Guinéen ; immobiliser les pharmaciens qui par leur pratique quotidien se sont distingués par leur abnégation dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la pharmacie sont entre autres les objectif de cette distinction.

Pour la bonne marche de l’ONG afin que ces actions soient pérenne dans son initiative, Dr. Abdoulaye n’a pas manqué un seul instant de lancé un appel à toutes les structures de santé ainsi que d’autres structures de donner un exemple à la volonté de soutenir et d’appuyer l’ONG la Tabala, a soutenu Dr.Kaba.

Ces heureux récipiendaires étaient au total six Il s’agit la : de Dr. El hadj Manizé Kolié, Dr. Aboubacar Sidiki Diakité, Pr. Falaye Traoré, Dr. Moussa Konaté, Pr. Baldé Mamadou Aliou et Dr. Kabinet Souaré. Visiblement satisfait ces bénéficiaires ont en chacun remercié et félicité les donateurs et, ont tour à tour témoignés leurs sentiments de satisfaction et reconnaissance afin de mener à bien le combat dans le professionnalisme du secteur pharmaceutique dans le prix de distinction des pharmaciens de l’année 2016.

En écoutant Dr Kabinet Souaré, qui a reçu le prix d’Honneur a, salué et remercié les donateurs pour la briante organisation de ce prix de distinction de 2016 pour faire comprendre qu’en République de Guinée quand quelqu’un est vivant c’est le moment de faire parler , ceci dit , pour parler les personnalités vivantes c’est bien beau, en tout cas je l’ai félicite et je l’ai encourage.

En ce qui concerne ce prix, je l’ai dédie à ma famille surtout à ma femme .Mais je retiens une chose je ne veux pas que les gens continuent à dire que les pharmaciens cherchent de l’argent. C’est une obligation pour nous de trouver les médicaments en faveur de nos populations. C’est un prix qui encourage des agents du service public et qui a pour premier rôle de trouver les médicaments de qualité et la santé publique des populations, car, cela va permettre aux jeunes pharmaciens de Guinée d’aller dans le même sens et que le système de santé Guinéen va se porter bien avec l’engagement de tout en chacun.

NABY CAMARA

656807062