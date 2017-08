Déclenché précisément depuis le 7 juillet 2017, le recensement biométrique additionnel portera sur 102 .532 fonctionnaires d’Etat, une annonce faite par le secrétaire générale Eugene Falikou Yomalo à l’occasion d’une conférence de presse organisé ce mercredi 16 août, 2017.

Pour la circonstance, Falikou Yomalo a dit que la première phase du recensement biométrique s’est déroulée du 16 janvier 2014 au 15 septembre 2014 et qu’il a permis au gouvernement d’obtenir des résultats très encourageants. En 2014, l’effectif de base de données des agents publics était 101.659 fonctionnaires et contractuels permanents dont 92.905 ont été recensés et 8.754 non recensés. L’effectif identifié ou enrôlé, était à 91.706 fonctionnaires dont 1.199 recensés non identifiés. A ce niveau, nous avons au total, 9.953 agents publics étaient en position d’irrégularité », a soutenu le S/Gl.

Au regard de tous ces résultats significatifs de la première phase du recensement biométrique que le gouvernement a ordonné de croiser les différents fichiers existants. Nous avons constaté que dans ces différents fichiers, il y avait des doublons, voire même des triples mandatements. En tout cas, les personnes concernées par ce recensement biométrique additionnel, sont des pensionnés et , sont au nombre de 71.605, les contractuels temporaires sont aussi à 12. 232 et les fonctionnaires en attente d’enrôlement quant à eux sont aujourd’hui à 18. 695.

Premier résultat, il s’agit d’identifier des fonctionnaires actifs et inactifs. Le second, est la maîtrise de la masse salariale des agents actifs et non actifs. Troisième résultat attendu est que les données personnelles des agents actifs et inactifs seront sécurisées et elles seront à l’abri de toute manipulation frauduleuse. Le quatrième et dernier résultat, est que désormais, les fichiers des fonctionnaires actifs et non actifs seront assainis, harmonisés et intégrés afin que la Fonction publique guinéenne dispose d’un seul fichier unique de référence ; a-t- il en outre précisé.

NABY CAMARA