Lors d’une rencontre avec les ambassadeurs accrédités en Guinée, le président de la CENI, Me Amadou Salif Kébé a rassuré ces partenaires techniques et financiers de son institution est prête à 98% pour la tenue des élections communales à la date indiquée du 4 février 2018 en affirmant ceci : ‘’Je vais vous rassurer que les élections se tiendront à la date indiquée parce que nous sommes à 98%. Et jusqu’à ce jour, nous n’avons pas connu d’obstacles qui empêchent le déroulement normal de notre chronogramme. Mais, les 2% restants étant que la CENI propose une date technique, c’est le Président de la République qui fixe la date réelle du jour des élections. Donc tant que le décret n’est pas pris par le président de la République, nous estimons que nous ne serons pas à 100%. Sinon, je vous aurais dit aujourd’hui qu’on est sûr à 100% pour pouvoir faire les élections communales le 4 février prochain, précise Me Salif Kébé.

