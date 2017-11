Un premier bateau de pêche européen vient d’accoster dans les eaux guinéennes ce vendredi 10 novembre 2017 après la levée de sanction de l’Union européenne visant la Guinée pour pêche illicite, avec un forte délégation conduite par le ministre des pêches de l’Aqua culture et de l’Economie Maritime Fréderic Loua .

Pour un rappel de mémoire 2007-2017, dix ans de non coopération entre la Guinée et l’Union européenne à cause de la pêche illicite. Aujourd’hui, le gouvernement a soufflé du vent. Par ce que le premier bateau de pêche Européen vient à nouveau accoster au port autonome de Conakry avec la bagatelle de 130 tonnes de poissons. Une grande cérémonie est organisée à l’occasion de cette fameuse réception qui a connue la mobilisation des femmes mareyeuses et vendeuses de poissons de tout genre.

A cet effet donc l’occasion est donné par le ministre de la Pêche de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime Frédéric Loua a tout d’abord remercié le président de la République, Pr Alpha Condé pour son investissement personnel dans ce dossier qui depuis près de 10 ans, nous n’avons pas connu un bateau d’Emersale au port de Conakry. »

Selon le ministre, la Guinée a beaucoup souffert de cette sanction. Mais avec l’arrivée de ce premier bateau Européen, constitue une note d’espoir non seulement pour les femmes mareyeuses, mais aussi et surtout pour le gouvernement guinéen qui a apporté son soutien pour que ce bateau a vu le jour dans eaux guinéennes.

M’ Balia Magassouba, PDG de Bouk-Mar Pêche, a quand à lui aussi l’occasion ne manque pas à un seul instant sans remercié le Pr. Alpha Condé pour sa détermination en vers sa population quand à la fourniture des denrées de premières nécessité en République de Guinée.

Pour lui, l’arrivée de ce bateau montre à suffisance que l’histoire de la pêche illicite entre la Guinée et l’Union européenne est finie. Et comme vous le voyez, c’est un bateau Européen et sa présence dans un pays demande beaucoup de formalités. C’est ce que nous avons réussi à faire aujourd’hui, grâce aux soutiens et aux privilèges du Président de la République le Pr. Alpha Condé a fin que sa population soit fourni de poissons dans toute l’étendu du territoire national. Cela nécessite un ouf de soulagement par les femmes mareyeuses de poissons.

NABY Camara

656807062