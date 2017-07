La fin de l’aventure de Naby Keita à Leipzig ne se passe pas comme prévu. Désireux d’aller à Liverpool, le joueur se voit confronté à un refus de ses dirigeants. Ces derniers affirment avoir déjà repoussé une offre de 80 millions d’euros.

Une situation qui tend les nerfs de Keita. Ce lundi, l’entrainement du club allemand a dû être écourté. La raison, un tacle trop agressif du milieu de terrain qui a blessé son coéquipier Diego Demme. D’après les informations, Keita a tout simplement répondu à un autre geste déplacé de ce dernier. Demme a néanmoins quitté la séance avec une poche de glace sur le genou et l’entrainement a été suspendu. Il apparait de plus en plus que le joueur du Syli ne compte pas faire la saison en Bundesliga et veut rejoindre les Reds.

Source: www.africatopsports.com