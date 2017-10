Le réseau des Animateurs en Langues Nationales ont officiellement lancé leur réseau à la maison de la Presse de Guinée(Conakry) , cette cérémonie dont il s’agit a connu la présence de plusieurs journalistes évoluant dans le domaine des langues tels que , Hadja Mariama Dubréka Camara , Alkhaly Mohamed Keita et Lansana Joli Touré , tous journalistes et pionniers de l’émission des langues nationales dans les médias du service public en République de Guinée.

Objectif de RALAN est de faire l’union entre les membres du réseau, la valorisation des langues nationales en Guinée, de l’appui à la formation des membres du réseau, la lutte contre les dérapages dans vos émission, la contribution au renforcement de la paix de l’unité nationale et de la démocratie mais aussi et surtout d’aider à la population à mieux comprendre l’environnement sociopolitique, économique et culturel.

Visiblement satisfait en faveur de ce gigantesque événement M. Ibrahima Camara, vice- président du réseau, conscient de la valeur de notre audience, de la place que nous occupons dans l’espace médiatique, j’invite les uns et les autres à mettre leur savoir et leur savoir-faire au service de notre cher pays en donnant sans cesse une magnifique leçon d’humilité.

Au delà de l’environnement médiatique guinéen, M. Camara ne manquera pas d’inviter ces confrères sur l’engagement de sa structure afin de prendre en compte tous les vecteurs de communication traditionnelle en rassemblant les acteurs pour trouver des convergences, des compromis et de nouveau élans dans le consensus.

Pour maitre les choses au clair Rachid N’diaye, Ministre de la communication, a mis en exergue la langue nationale est un vecteur qui permet de transmettre la culture. Puis que la grande majorité de la population guinéenne vit dans le monde rural, et c’est vrai que communiquer dans nos langues, c’est important parce que c’est beaucoup plus facile pour transmettre les valeurs, idées afin que chacun d’entre nous soit au même niveau d’information et d’éducation, a fait savoir le ministre de la Communication.

Naby CAMARA