Le soi-disant Roi de Kaloum, Aboubacar BoBodi camara serait dans un sale drap. A en croire une source crédible, l’intéressé aurait demandé l’apport de deux journalistes employés à la RTG Boulbinet afin de réaliser une vidéo par rapport au récent meeting tenu à Kaloum par l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Il s’agirait d’un certain Alseny Listo Camara, journaliste reporter d’image (JRI) et son cadreur, un certain Ousmane Gauché. Selon la même source, après cette prestation, finalement, le soi-disant Chérif de Kaloum aurait évité tout contact avec ces hommes de média qui ne voulaient que réclamer le prix de leur prestation au fameux Chérif de Kaloum, Aboubacar BOBODI. Si cette information s’avère exacte, nous disons que le nommé BOBODI a montré sa ‘’malhonnêteté’’ et sa ingénuité lorsqu’on sait que tout récemment, c’est lui qui a offert un véhicule d’une valeur de 140 millions à un simple artiste qui était d’ailleurs accusé de viol sur une fille. N’est-ce pas encore ce même BOBODI qui aurait offert un montant d’un Milliards de Francs Guinéens au groupe ‘’Espoir de Coronthie ? Conséquence de cette mauvaise foi, un doute s’installe d’aujourd’hui entre ces deux pauvres journalistes, l’un pensant qu’il serait victime du coup bas de son confrère qui aurait déjà encaissé le montant payé par Bobodi.

Nous y reviendrons…

RKK