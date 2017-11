Conakry, le 23 Novembre 2017 – Les travaux de la 45eme réunion du conseil des ministres de l’OHADA se sont ouverts ce matin à Conakry sous la présidence du Premier Ministre, Chef du gouvernement, en présence d’un important parterre de ministres de la sous-région et de nos partenaires techniques et financiers.

L’OHADA, il faut le rappeler est une organisation intergouvernementale d’intégration juridique regroupant à ce jour 17 pays africains et ouverte à tout État membre de l’Union africaine, ou pas membre s’il est invité. Elle a vu le jour, entre autres, pour lutter contre l’insécurité juridique et judiciaire qui était alors identifiée comme cause majeure de défiance des investisseurs.

La parole à cette occasion, est tout d’abord revenue au Gouverneur de la ville de Conakry. Le Général Mathurin Bangoura, à la suite d’une brève mais complète présentation de la capitale guinéenne a dit sa joie d’accueillir cette rencontre au sommet de l’OHADA. Cette organisation étant un véritable vecteur d’intégration continentale mais aussi de développement. Avant de clore son propos, en bon ambassadeur de sa ville, il a mentionné les différents charmes propres à la capitale guinéenne.

La série d’intervenants s’est close avec la Communication du Premier Ministre Mamady Youla. Il a tout d’abord souhaité la bienvenue aux Ministres membres de l’OHADA au nom du Président de la République, Président en exercice de l’Union Africaine, Alpha Condé.

Par ailleurs, Mamady Youla a tenu à travers ses propos, à exprimer personnellement et chaleureusement la marque d’engagement du gouvernement qu’il dirige en ces termes : «notre commune détermination à poursuivre, sans relâchement ni faiblesse, la construction d’un Etat de droit économique de référence, dont l’Afrique peut continuer de tirer une bien légitime fierté est à saluer».

L’OHADA, a dit le Premier Ministre, est désormais un outil incontournable de pilotage des politiques de développement. Comme le veulent les usages, cette deuxième session annuelle ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation est une session budgétaire, Mr Mamady Youla a donc exhorté le conseil à « veiller rigoureusement à ce que le budget à adopter corresponde à un programme d’activités conséquent tout en répondant aux principes fondamentaux de l’élaboration budgétaire ».

Au titre des autres délibérations à l’ordre du jour, le Premier Ministre n’a pas oublié de mentionner l’étude puis l’adoption du projet de Décision portant institution et modalités de décoration de certaines personnalités pour service rendu à l’OHADA et aussi l’élection de cinq juges à la Cour Commune de Justice (CCJA). Ce point étant d’autant plus particulier que «l’on considère que la CCJA est la clé de voûte et la véritable gardienne de l’ordre juridique communautaire dans l’espace OHADA ».

Le Premier Ministre a terminé son adresse en rappelant la tradition hospitalière et panafricaine de la terre de Guinée. Il a aussi affirmé que la Guinée ne négligerait aucun effort pour rendre le séjour de ces délégations autant utile qu’agréable. C’est sur ces notes que Mamady Youla, Premier Ministre, Chef du gouvernement, a déclaré ouvert les travaux de la 45e réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA

