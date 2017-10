Le système des Nations Unies a célébré ces 72 ans, en République de Guinée le thème retenu est « Unis dans l’Action pour la Réalisation des Objectifs du Développements Durable ». Cette cérémonie a été présidée par Mamady Touré ministre des Affaires Etrangères Guinéennes. Cette cérémonie dont-il s’agit a regroupé des représentants des différentes Agences du système de Nations Unies en Guinée, les quelques membres du gouvernement, les responsables de la Société civile, les ONG ainsi que les groupements des femmes.

A l’entame, la coordinatrice du Système des nations unis Mme Séraphine Wakana, a mis en exergue l’importance de la célébration cette année, qui intervient dit-elle, dans est un contexte particulièrement inquiétant, marqué par l’existence d’un certain nombre de crises socio politiques et économiques qui fragilisent la paix et la sécurité dans le monde. Simple regard autour de chez nous au Mali au Nigeria, en République Centrafricaine au Kenya et encore plus loin en Libye, en Syrie dans la Forêt Amazonienne. Partout le constat est le même » a fait savoir Mme Séraphine Wakana,

Par conséquent, la préservation de la paix dans le pays « Nous identifierons ensemble des meilleures manières de soutenir ou de rendre la paix durable par un combat farouche contre les exclusions aussi bien économiques sociales et politiques. C’est pour cette raison que le système des Nations Unies procèdera dans les semaines qui font venir à la signature avec le gouvernement guinéen du prochain cycle quinquennal du plan cadre de développement des Nations Unies pour l’aide au développement »

Pour Mamady Touré, ministre des Affaires Etrangères Guinéennes ,au nom du président de la République le Pr. Alpha Condé remercié le système des Nations Unies pour le soutien constant et indéfectible au programme de développement de la République de Guinée pour l’accompagnement dont la Guinée a bénéficié dans le cadre de la commission de la consolidation de la paix . Donc, nous devons poursuivre sans relâche à la mise en œuvre des objectifs du développement durable et l’agenda de développement pour les prochaines années » a-t-il plaidé.

Mamady Touré n’a pas manqué d’interpellé le monde à l’occasion de ces 72 ans d’existence des Nations Unies contre les inégalités dans le monde .Or a en croire le ministre , les Nations du monde dans une synergique d’efforts et de ressources se doivent de gagner le combat contre les effets de misère, la pauvreté, inégalités, le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation, mais aussi et surtout contre l’immigration clandestine, la criminalité transnationale organisée etc……

Il faut noter que la cérémonie a aussi marqué par la signature d’un protocole d’accord entre le système des Nations Unies et le ministère de la Communication.

Naby Camara

