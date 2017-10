L’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder estime vital pour l’UE d’empêcher la Russie et la Turquie de se détourner de l’Europe au profit de l’Asie. L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, récemment élu à la tête du conseil d’administration du géant pétrolier russe Rosneft, a affirmé que l’Union européenne se devait d’empêcher la Russie et la Turquie de se tourner vers l’Est.

«Nous ne devons pas oublier que la Russie et la Turquie possèdent une alternative à l’Europe. Elles peuvent se tourner vers l’Asie», a-t-il déclaré, cité par le journal Handelsblatt, à Mönchengladbach (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Gerhard Schröder a fait remarquer que la stabilité en Europe ne pourrait être maintenue qu’avec la participation de la Russie et de la Turquie et a appelé l’Union européenne à éviter une situation où Moscou et Ankara «dévieraient» vers la Chine. Il a également préconisé la levée des sanctions imposées à la société Rosneft.

«Ce n’est que par le biais des échanges économiques qu’il est possible de modifier les structures», a encore souligné Gerhard Schröder, évoquant les mesures qu’il avait l’intention de prendre à la tête du conseil d’administration du géant pétrolier pour améliorer les relations entre l’UE et la Russie.

Le 29 septembre dernier, Gerhard Schröder a été élu à la tête du conseil d’administration de Rosneft. L’ex-chancelier allemand s’est dit prêt à apporter son expérience au groupe russe, malgré de vives critiques des médias mainstream allemands et de la chancelière Angela Merkel.

Source! sputniknews.com