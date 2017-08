Suite à une requête du Ministère de l’Environnement, Eaux et Forêts, le PNUD a procédé à la rénovation et à l’Equipement de la Salle de Conférence du Département et des toilettes avec toutes les commodités. Ce don du PNUD est composé entre autres de 50 chaises et d’un fauteuil ministériel, de table de conférences, de climatiseurs, de vidéo projecteur avec écran de projection, d’une moquette, d’un aspirateur pour l’entretien de la salle ainsi que la reprise totale des installations sanitaires avec une compartimentation des toilettes Hommes et Femmes. La cérémonie de remise s’est déroulée dans la matinée de ce Jeudi 3 Aout 2017 en présence des cadres du département, du Directeur Pays adjoint aux programmes du PNUD, Mr Eloi Kouadio IV et du Chargé de programme Environnement et développement durable, Mamadou Ciré Camara.

E

n recevant ce don d’une valeur de plus 115 millions de francs guinéens, Mme la Ministre de l’Environnement, Eaux et Forêts Mme Assiatou Baldé a exprimé toute sa satisfaction. Je voudrais au Nom du Président de la république, professeur Alpha Condé et de son Excellence Mr Mamady Youla, Premier Ministre, Chef du Gouvernement vous prier de bien vouloir agréer nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude pour tous les efforts déployés et maintenir davantage les relations de coopération entre le PNUD et la Guinée. Au-delà du caractère symbolique de cette cérémonie, c’est l’amitié entre la Guinée et le PNUD qui est célébrée. En effet il n’est plus besoin de rappeler que le PNUD est toujours resté aux côtés du Ministère de l’Environnement pour l’accompagner dans la mise en œuvre des projets et programmes initiés.

Le Directeur pays adjoint au Programmes, en remettant les clés de la salle à Mme la Ministre, au nom du Directeur Pays, Mr Lionel Laurens, a réaffirmé la volonté du PNUD à poursuivre inlassablement son appui au Ministère dans la mise en œuvre des projets encore plus ambitieux et son accompagnement dans l’exécution de la Politique du Gouvernement en matière de protection de l’Environnement.

Cette cérémonie a été suivie de la remise cette après-midi des équipements d’assainissement en faveur de deux Petites et Moyennes Entreprises (PME) ASSIA et ASSAS de la Commune de Ratoma, spécialisées dans la collecte des ordures.

Ce Don d’une valeur de plus de 70 millions de Francs guinéens, est composé de motos tricycles pour le transfert des ordures, de pelles, de brouettes, de râteaux, de fourchettes, de gants et de bottes. La cérémonie a réuni les bénéficiaires, les chefs de quartier, cadres de la délégation de la Commune de Ratoma autour du Chef de la Délégation, Souleymane Taran Diallo ainsi le représentant du Gouverneur de la Ville de Conakry, Mr Dioubaté. Ils ont tous exprimé leur joie ce don et le choix de Ratoma pour cette phase pilote.

C’est pourquoi dans son intervention, Mr Eloi Kouadio IV, Directeur Pays adjoint/programmes a invité les bénéficiaires à une bonification du travail pour la réussite cette phase expérimentale. Le Chef de la Délégation Spéciale de Ratoma s’est, de son côté, engagé à veiller au bon usage du matériel obtenu par ces deux PMEs.

A travers ce don, le PNUD apporte un appui aux PMEs afin de les rendre plus opérationnelles sur le terrain dans la pré-collecte des déchets afin de contribuer à l’amélioration de la qualité et du cadre de vie population et réduire les risques de maladie à potentiel épidémique en cette saison pluvieuse.

Source: Service Communication PNUD