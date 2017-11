Les autorités municipales de Matoto vont organiser ce dimanche 5 novembre des campagnes de proximité dans les différents quartiers de la commune. Objectif : sensibiliser les citoyens sur le respect des lois et institution du pays.

Ce dimanche, dans les quartiers de la Matoto, la plus grande commune de la capitale guinéenne, la journée sera consacrée à une vaste campagne de sensibilisation. Les autorités locales envisagent notamment de déployer des équipes, à la rencontre des populations, à l’effet de s’enquérir de leurs préoccupations quotidiennes.

Comme le précise Cheick Ibrahima Youla, Coordinateur des chefs de quartiers de la commune de Matoto, les émissaires se rendront dans les marchés, mosquées et bien d’autres places publiques.

Ils iront aussi dans les différentes concessions, à l’écoute des citoyens. « Il s’agit d’une sensibilisation dans les quartiers pour que chaque citoyen respecte son prochain, les lois et les institutions de la République », affirme-t-il.

« Marchés fermés de 11h à 15h »

Les campagnes annoncées par la Mairie de Matoto obéissent à la volonté du gouvernement d’organiser au cours de cette même journée, une série de sensibilisation sur la citoyenneté sur tout le territoire national.

« La journée du Forum du citoyen », c’est son nom, vise à susciter des débats constructifs au sein des communautés sur l’avenir du pays, le renforcement des relations de bon voisinage, l’organisation des quartiers et la gestion des défis à la base.

Dans le cadre de l’organisation du Forum du citoyen « le gouvernement a décidé que les marchés soient fermés ce dimanche de 11h à 15h», indique Khalifa Gassama Diaby, ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté.

Le ministre précise que ce Forum du citoyen ne constitue pas un cadre de réunions politiques. Et que tous les citoyens devront avoir droit à la parole.

Khalifa Gassama Diaby insiste sur la nécessité d’éviter toute forme d’humiliation, d’exclusion et de stigmatisation pendant ces concertations.

En plus du Forum du citoyen, la journée du 5 novembre est aussi consacrée à des « actes citoyens ». Et pour M. Diaby, la commune de Matoto va connaitre un changement considérable si chaque citoyen accepte de poser un acte positif.

Nous rappelons que le Forum du citoyen est une partie intégrante des activités de la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) qui se déroule du 1er au 7 novembre sur tout le territoire guinéen et dans les représentations diplomatiques de la Guinée à l’étranger.

Une dépêche de Ougna Elie Camara pour l’AGUIPEL