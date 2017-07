La présidente suisse, Doris Leuthard, à la tête d’une importante délégation, effectuera une visite d’Etat au Bénin du mercredi au vendredi à Cotonou, en vue du renforcement de la coopération bilatérale.

Selon un communiqué du ministère béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, au cours de cette visite, la présidente suisse et son homologue béninois, Patrice Talon, assisteront à la signature d’un accord de coopération relatif au programme d’appui à la gouvernance locale et décentralisation (ASGOL), phase 3, d’un montant de 6,8 millions francs suisses, soit environ 4,454 milliards de FCFA, et d’une déclaration d’intention de la contribution suisse au Fonds agricole au Bénin.

Pour la période 2017-2020, la Suisse vient de mettre à la disposition du Bénin, d’une enveloppe financière de 78 millions de francs suisses, soit environ 46,8 milliards de FCFA, qui servira à la mise en œuvre des projets et programmes retenus dans le secteur traditionnels de concentration des interventions de la Suisse au Bénin, selon le communiqué.

Au cours de son séjour au Bénin, la présidente suisse se rendra au Port Autonome de Cotonou pour une visite des installations portuaires et échangera à cette occasion avec les responsables portuaires.

La Suisse est présente au Bénin depuis 1981, date de l’accord de coopération avec la Direction du développement et de la coopération (DDC). La stratégie de coopération de la Suisse 2017-2020 se concentre dans les domaines du développement économique rural, de la gouvernance locale et de la décentralisation, ainsi que de l’éducation de base et de la formation professionnelle.

La Suisse accompagne les différents acteurs privés et publics du Bénin dans leur stratégie de réduction de la pauvreté, en priorité dans les départements du Borgou et de l’Alibori, dans le nord-est du pays, selon la même source, qui a précisé que l’aide budgétaire suisse avait encouragé l’Etat béninois à réformer ses circuits des dépenses publiques.

Source: (Xinhua)