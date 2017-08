Une cinquantaine d’ONG et associations des jeunes sont outillés ce Samedi sur la gestion des conflits dans la salle de lecture de la bibliothéque de l’université de Kankan ,à constaté radio-kankan.com a travers son correspondant local

C’est l’initiative de la coalition national s’engager pour servir la republique et jeunes ambassadeurs de paix .

L’objectif former les responsables des ONG et associations des jeunes sur les mécanismes de gestion de conflits dans leurs localités (communautés , quartiers ,villages ). Pour Mamoudou Odia Condé ,coordinateur régional de la coalition national s’engager pour servir la république , le but final est d’amener les jeunes de guinée en général est celle de Kankan en particulier d’œuvrer en faveur de la paix .

Outre cette formation ,Odia Condé ,promet de sillonner les vingt septs (27) quartiers de la commune urbaine de Kankan ,pour formés et sensibiliser la couche juvenule » Nous comptons faire une tournée dans les vingts septs (27) quartiers de Kankan pour formés le maximum des jeunes . » dit-il .

De son côté , Monsieur Lamine Kaba Directeur Préfectoral de la jeunesse à demandé aux jeunes d’agir surtout de façons responsable car la plus part des conflits de la région sont dù à l’irresponsabilité des jeunes » N’acceptez plus qu’on vous manipule ,soyez positif dans la tête et dans les comportements .S’il y a tant de conflits ,c’est que les jeunes se melent maintenant de tous . Fustige le DPJ .

Les types ,causes des conflits et les voies de resolutions des litiges ont été les points phares de cette rencontre .

A rappeler ,cette plate forme des jeunes a vu jour sur le plan national en 2015 et elle a été implanté à kankan la semaine passé .Pour leur ,la coalition evolue sur le volontariat .

De Kankan,Amadou Oury Souaré pour radio-kankan

