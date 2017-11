KANKAN-La famille du feu érudit de Kankan Elhadj Amadou Cherif vient d’adresser ses remerciements au Président de la République, le Pr Alpha Condé qui avait pris toutes les dispositions nécessaires lors des funérailles de cette autorité morale.

Au nom de famille, Mamadou Fadel Cherif l’un des fils de ce grand notable disparu le 11 septembre dernier, a présenté ses remerciements au Chef de l’Etat, au gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, Claude Kory Kondiano, aux autorités régionales de Kankan, aux leaders religieux, aux sages du pays, aux parents, amis, alliés, proches et tous ceux qui ont compati à la douleur de la famille lors du décès de leur regretté père.

A propos de Mamadou Fadel Cherif…

Fils du feu érudit Elhadj Amadou Cherif de Kankan, Mamadou Fadel Cherif est un économiste résidant aux Etats-Unis. Brillant dans son domaine, il a tout d’abord commencé ses études primaires et secondaires à Kankan, la deuxième ville du pays où il accède à l’Université, notamment à faculté des sciences économiques. Il se spécialise en Finances d’où il obtient le diplôme de Maîtrise. Après cette formation, le jeune Fadel Cherif s’envole pour le Burkina Faso, le pays des hommes intègres où il s’inscrira à l’école des Régies Financières de Ougadougou (ENAREF), un espace d’enseignement où ont été formés nombreux cadres du Faso.

Delà, Fadel Cherif s’inscrit également en Informatique (CENATRIN), d’où il sortira avec un diplôme en Informatique. Et il suivit plusieurs formations qui font de lui un détenteur d’un tas de certificats. Entre autres, il décroche un certificat en Conduites financières des projets en (2000),en cadrage macroéconomique (2000),en Contrôle fiscal (2001),en Indices des prix à la consommation des ménages en (2002).

Insatiable du savoir, le jeune homme décide alors d’aller poursuivre ses études universitaires aux pays de l’oncle Sam, (États –Unis) au Business School Philadelphie en DPT, d’où il sort avec le diplôme de Bisness Finances and Accounting. Il obtient encore un autre diplôme d’une prestigieuse école de Villa Nova University of Pennsylvania (USA).

Après ces brillantes études à l’International, le jeune homme dans le but de servir son pays, revient au bercail pour participer au concours de recrutement à la fonction publique en 2000. Une initiative à l’époque du ministre Kassory Fofana qui consistait à recruter les meilleurs sortants des Universités à l’époque dans le but de rajeunir et moderniser l’Administration économique et financière.

Pétri d’expériences et de talents, Fadel Cherif est aujourd’hui prêt plus qu’hier à servir encore son pays la Guinée pour l’aider à sortir de la pauvreté.

Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 656 44 26 28