La revue semestrielle du programme de coopération Guinée-UNICEF, s’est déroulée du 8 au 9 Août 2017 dans la salle polyvalente Hochi-minh. L’objectif, évaluer les progrès réalisés et les défis à relever dans les différents volets de cette institution internationale. Cette rencontre intervient dans le cadre du programme quinquennal (2013-2017) de la coopération entre le gouvernement guinéen et l’UNICEF Guinee. El hadji Idrissa Souaré Chef du bureau de la région de Kankan et Faranah, décline les cinq grands programmes de leur plan d’action sur lesquels ils ont travaillé. « Le programme de survie, d’éducation, de protection, d’inclusion sociale et eau, hygiène, assainissement. Le programme inclusion sociale concerne tout ce qui est planification et cette revue s’inscrit dans ce cadre », précise El hadji SOUARE.

Il ajoute que toutes les activités réalisées, sont jusque là satisfaisant, surtout le programme de protection.

« La causerie éducative réalisée a dépassé le nombre prévu et aussi l’enregistrement des naissance chose qui motive et encourage le partenaire », se réjouit-il.

Monsieur Sayon Dioubaté directeur regional du plan, a au nom du gouverneur, salué et remercié les différents participants de leurs efforts, de leur courage, de leur détermination, de leur engagement et de leur disponibilités pendant cette rencontre. C’est par ces mots, qu’il a déclaré close la dite session. une cinquantaine de cadres techniciens de l’administration publique, d’ONG actifs dans le domaine de la protection de l’enfant et des femmes dans les milieux urbains et ruraux de la région administrative de Kankan, à participer à l’évaluation des cinq grands programmes du plan d’action annuel de l’UNICEF.

Fatoumata Diawara

Radio-kankan