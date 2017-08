Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir ( PADES ) accompagné d’une forte délégation ,a reçu un accueil triomphal dans la soirée de ce Dimanche 6 Août 2017 au siège du parti PADES dans la commune urbaine de Kankan.

C’est au environ de 17 heure 15 minutes que Dr Ousmane Kaba a été accueilli par ces militants et sympatisants à Diankana ( village situé à une dizaine de km de la commune urbaine ) en provenance de Siguiri où il fera plus d’une heure avant d’arriver au siège de son parti.

De Diankana ,en passant par Foussein,puis son village natal Karfamoriah situé à 6km de la ville , jusqu’au centre de la préfecture ,des milliers de jeunes de femmes et de sages l’acclamaient avec les slogans « vive le parti PADES, vive Dr ousmane KABA, 2020 à Sèkhou Touréah » .

Le président du parti PADES décline tout d’abord l’objectif de sa visite dans le Nabaya .

« Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale ayant pour but d’implanter les structures du parti dans les zones qui sont mûrs, c’est-à-dire dans les zones où il y à eu suffisament des propagande. En plus, c’est pour montrer à l’opinion nationale et internationale que le PADES commence à s’installer en Guinée en faisant beaucoup d’effort dans les quatre régions du pays, dont le soubassement est la Haute Guinée » décline Dr Ousmane KABA.

Puis il poursuit en dévoilant la vision de son parti « le Parti des Démocrates pour l’Espoir Fait appel à tous les guinéens et guineennes pour combattre la division ethnique et la haine en Guinée , le PADES veut amener la prosperité en Guinée , c’est pas un parti de politicien mais un parti des économistes, parce que ,nous voulons apportés des solutions à tous les problèmes économiques de la Guinée », a-t-il expliqué.

Dr ousmane KABA , n’a pas manque de denoncer la misère , la mal gouvernance qui gangrène la Guinée.

« La guinee a besoin de la croissance , de l’emploie des jeunes , la guinée a besoin de la prosperité . Aujourd’hui ,c’est un pays qui s’enfonce dans la misère à cause de la mal gouvernance . Le PADES ,c’est donc la réponse aux problèmes des jeunes et femmes de Guinée », dira t-il.

À la question de savoir si le parti PADES est un parti de l’opposition ? il répond « le parti PADES n’est ni pour l’opposition, ni pour la mouvance, c’est un parti démocrate, un parti économique », répond le numéro 1 du PADES.

Après l’étape de Kankan, suivra celle de Kouroussa , puis Mandiana et Kérouané. Ensuite, le Dr Ousmane Kaba et sa délégation poursuivrons leurs tournées en Forêt puis au Foûta , pour terminer en Basse côte.

Fatoumata DIAWARA depuis Kankan pour newsdeguinee.com