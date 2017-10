Lors de sa récente visite à Banankoro, (Haute-Guinée), le chef de l’Etat a interdit l’exportation par voie terrestre de certaines denrées comme le Fonio et le Soumbara. A cette occasion, Alpha Condé a promis un appui matériel et financier pour des techniques plus innovantes dans leurs chaines de transformation notamment, histoire d’exporter ces différents produits sur le marché mondial sous le label ‘‘Made in Guinéa » et au grand bénéfice des nombreuses femmes évoluant dans ces domaines d’activité.

Depuis cette annonce, la douane guinéenne postée à Kourémalen, à la frontière avec la République du Mali, dit avoir empêché la sortie d’importantes quantités de Fonio et de Soumbara en direction de Bamako. D’où le mécontentement des femmes productrices et exportatrices.

Ce dimanche 29 octobre, elles l’ont fait savoir au cours d’une réunion tenue à cet effet à la résidence du préfet, Azziz Diop. C’était en présence du gouverneur Mohamed Gharé.

En pleine couverture médiatique de cette rencontre, Mamadi CISSE, le correspondant régional de Mosaiqueguinee.com, a été brutalement interrompu et sommé de quitter les lieux par Azziz Diop, préfet de Kankan. Selon lui, les reporteurs des médias de service public sont « les seuls autorisés à couvrir l’événement ».

Activiste de la société civile avant d’être nommé Préfet, Aziz Diop étonne en se comportant de la sorte dans une République où la transparence devrait caractériser la gouvernance.

La rédaction de Mosaiqueguinee.com exprime sa solidarité à son correspondant, humilié devant ses collègues journalistes juste parce qu’il relève de la presse privée. Nous tenons également à rappeler à M. Diop que la République n’a pas besoin de tels agissements de la part d’un administrateur territorial.

Thierno Amadou M’bonet Camara, Directeur de Publication