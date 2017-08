Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir ( PADES ) ,a reçu un accueil triomphal dans la soirée de ce Dimanche 6 Août 2017 au siège du parti sis au quartier Maurioulen dans la commune urbaine de Kankan ,a constaté Guineematin.com a travers son correspondant local . C’est au environ de 17 heure 15 munite que Dr Ousmane Kaba a été accueilli par ces militants et sympatisants à Diankana ( village situé a 14 km de Kankan ) en provenance de Siguiri où il fera une heure et demi avant d’arriver au siège de son parti .

De Diankana ,en passant par Foussein,puis son village natal Karfamoriah , jusqu’au centre de Nabaya ,des milliers de jeunes et femmes l’acclamaient au bort de la route par endroit . Selon le président du PADES ,cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale ayant pour but d’implanter les structures du parti dans les zones qui sont mûrs ,c’est-à-dire dans les zones où il y à eu suffisament des propagande .

En plus, c’est pour montrer à l’opinion national et international que le PADES commence à s’installer en Guinée en faisant beaucoup d’effort dans les quatres régions du pays,dont le subassement c’est la Haute Guinée . Dans son discours de circonstances, Dr Ousmane Kaba ,a devoilé la vision de son parti » le Parti des Démocrates pour l’Espoir Fait appele a tous les guinéens et guineennes pour combattre la division et la haine en Guinée ,le PADES veut ammener la prosperité en Guinée ,c’est pas un parti de politicien mais des economistes parce que ,nous voulons apportés des solutions a tous les problemes economiques de la Guinée . » A-t-il expliqué .

Dr Kaba ,a aussi denoncé la misére ,la mal gouvernance qui gangraine de nos jours la Guinée » la guinee a besoin de la croissance ,de l’emploie des jeunes ,la guinée a besoin de la prosperité .Aujourd’hui ,c’est un pays qui s’enfonce dans la misère à cause de la mal gouvernance .PADES ,c’est donc la réponse aux problèmes des jeunes et femmes de Guinée . » A-t-il laissé entendre . En fin,après Kouroussa ,Mandiana ,Kerouané, Dr Ousmane Kaba et sa suite poursuivrons leurs périple en Forêt puis au Foûta , pour terminer au Basse côte .

De Kankan,Amadou Oury Souaré pour radio-kankan

Tel.: 628 42 16 32