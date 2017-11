Vu le contexte par lequel la pagaille est organisée par les dissidents du SLECG dont l’USTG n’est pas solidaire, le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) à travers son secrétaire général M. Abdoulaye Sow vient de tenir sa réunion extraordinaire ce Mercredi 15 Novembre 2017 à son siège traditionnel dans le quartier Boulbinet Commune de kaloum aux environs de 16h20. Cette réunion a réuni tous les membres du Bureau Exécutif et que l’ordre du jour est un seul et unique point, celui de la situation d’une dissidence au sein du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), Fédération de l’USTG.

A cet effet donc, le Bureau Exécutif National de l’UNION Syndicale des Travailleurs de Guinée USTG à travers son Secrétaire général M. Abdoulaye Sow a déclaré que cette dissidence incontrôlée traduit une indiscipline caractérisée, qui a tendance à remettre en cause les fondements de notre organisation syndicale, en affectant son fonctionnement et ses textes fondamentaux.

Ainsi, M. Abdoulaye Sow dira, prend acte de la déclaration du 06 Novembre 2017 du Bureau National du SLECG, portant sur la désolidarisation de la structure face aux remous sociaux poursuivis par les intéressés sur des sujets sans objet.

Considérant que cette agitation est menée en toute illégitimité par le camarade Aboubacar SOUMAH, 2ème Secrétaire Général Adjoint du SLECG et son Secrétaire Administratif El hadj Abdoulaye Portos DIALLO.

Considérant que ces agissements ne portent que sur des manipulations et des informations infondées véhiculées vers la base, le SLECG a pris toutes ses responsabilités pour suspendre les intéressés.

Malgré ces dispositions les intéressés continuent à distribuer des informations tendancieuses de nature à saper tous les efforts du mouvement syndical Guinéen à travers voie de presse et à publier des avis de grève à leur guise.

Au regard du vacarme que suscitent de tels agissements et la gravité de l’acte, le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG).

C’est dans cet ordre d’ idées ,que le Bureau Exécutif confirme et valide cette suspension des camarades Aboubacar SOUMAH et Abdoulaye Portos DIALLO du SLECG et leur interdit à compter de ce jour l’exercice de toute activité syndicale à travers le Pays. Et, il demande à tous les travailleurs Guinéens, ses adhérents en particulier, de considérer cet avis de grève publié par les intéressés comme nul et de nul effet.

NABY CAN CAMARA