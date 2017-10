LIBREVILLE — Le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, a donné son accord pour sa participation au Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) prévu à N’Djamena au Tchad le 31 octobre prochain. Cette plaidoirie a été faite samedi lors de leur entretient avec le ministre tchadien de la Production, de l’Irrigation et des Equipements agricoles, Assaid Gamar Silek, envoyé spécial et porteur d’un message du président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno.

Source:(Xinhua)