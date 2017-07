Dans le cadre du lancement des examens de fin d’année 2017, la Directrice communale de l’Education de Matam Hadja Aissatou Déen Diallo a dévoilé ce vendredi 7 juillet 2017, le nombre de candidats ayant competire en cette année .Ils étaient au total 4.916 candidats dont 2.033 filles reparties en 14 centres d’examen et 320 surveillants.

Pour Hadja Aissatou Deen Diallo, la direction communale de l’Education a prit toutes les dispositions nécessaires pour rendre bel à cet examen de fin d’année. Et nous essayerons de conjuguer les efforts pour que le déroulement des épreuves se passe dans les meilleures conditions au niveau des surveillants, en suite nous avons aussi pris les dispositions sécuritaires pour qu’il n’est pas des filtrations des corps étrangers dans l’enceinte des centres d’examen, a fait savoir la Directrice. A noter que le coup d’envoi a été donné au Lycée Coléah par la délégation conduite de Hadja Aissatou Déen Diallo et que ces épreuves commencent l’Anglais et du Mathématique pour les Sciences Expérimentale.

Naby Camara