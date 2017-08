Faisant suite à son communiqué du 21 mai 2017 annonçant l’arrivée de la plateforme de forage dénommée Pacific Scirocco dans les eaux territoriales guinéennes, la Direction Générale de l’Office National des Pétroles (ONAP) a l’agréable plaisir de porter à la connaissance du peuple de Guinée la fin des opérations de mise en place technique et le démarrage effectif des travaux de forage du puits pétrolier FATALA ce mardi 08 Août 2017.

Les travaux sont planifiés pour une durée estimative de quarante deux (42) jours et prendront fin dans la deuxième décade du mois de septembre de 2017.

M. Diakaria Koulibaly, Directeur Général de l’Office National des Pétroles (ONAP), tout en émettant le souhait d’une découverte pétrolière au terme de ce forage, s’est réjoui de cette avancée notable et a félicité les partenaires Hyperdynamics et SAPETRO au nom de Son Excellence M. le Président de la République et du Peuple de Guinée tout entier pour le respect de leur engagement contractuel.

La Direction Générale de l’Office National des Pétroles (ONAP) sait compter sur les prières des Guinéennes et Guinéens pour le succès de cette opération.

Source : Cellule de communication du Gouvernement