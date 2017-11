Qui est le nouveau président du Zimbabwe ? Portrait de l’ancien bras droit de Robert Mugabe. On le surnomme le »crocodile » du fait de sa patience mais aussi de sa férocité. Il n’est pas aussi exubérant que l’ancien président Robert Mugabe, mais, même son propre fils admet être intimidé par le personnage. Bras droit de Robert Mugabe, son ambition était perçue comme une menace. Il a donc été limogé de son poste de vice-président pour manque de loyauté.

Ce limogeage a entrainé le coup de force de l’armée mettant fin au règne de 37 ans de Robert Mugabe. Un héros de l’indépendance Sa réputation de crocodile, il l’a gagné dans les années 60, lors de la guerre de libération contre le régime blanc. Avant de prendre part à la lutte pour l’indépendance, il a été formé dans des camps militaires de Chine et d’Égypte. En 1965, il est jeté derrière les barreaux, pour avoir fait exploser un train.

En prison, il est passé à tabac par les forces de Rhodésie. Dans cette attaque, il perd l’usage de son oreille gauche. C’est en prison qu’il rencontre Robert Mugabe. Après sa libération, il entre dans le monde politique.

Une main de fer

Emmerson Mnangagwa aide le Zimbabwe a gagné son indépendance en 1980 et devient ministre de la sécurité de Mugabe. Pendant la guerre civile, les forces sous son contrôle tuent 20 000 membres de la communauté Ndébélés. Des faits, qu’il nie accusant plutôt l’armée. En 2008, lors des élections, on lui attribue les violences contre les partisans de l’opposition. Autre fait d’arme : il est accusé d’avoir participé au pillage des diamants lors du conflit en RDC. Vu comme le maillon entre l’armée, les services secrets et le parti au pouvoir, la Zanu-PF, Emmerson Mnangagwa a promis une nouvelle ère de démocratie au Zimbabwe. Aujourd’hui, le monde attend de voir le leader qu’il sera.

Source: www.bbc.com/afrique