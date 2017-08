Mardi 8 août 2017, se tiendront les élections générales au Kenya. Les citoyens Kényans sont appelés aux urnes pour élire leur président, ainsi que leurs députés, sénateurs, gouverneurs et représentants aux assemblées locales. L’Union africaine suit avec un intérêt particulier le déroulement de ces élections et appelle le peuple kényan et les acteurs politiques, à la retenue et au sens de la responsabilité dans l’organisation du scrutin. Le Président en exercice de l’Union africaine invite les Kenyans à se rendre demain aux urnes dans le calme et la sérénité, et appelle les acteurs politiques à user de toutes les voies de recours légales et pacifiques pour régler les éventuels différends. L’Afrique a plus que jamais besoin de montrer à la face du monde sa capacité à prendre en charge ses propres affaires et à réussir l’organisation d’élections démocratiques et paisibles dans tous les Etats du Continent. Professeur Alpha Condé Transmis par le Bureau de

Presse de la Présidence