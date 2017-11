DAKAR — Le Sénégal a été classé parmi les cinq pays les plus réformateurs en Afrique sub-saharienne, aux côtés du Malawi, de Djibouti, de la Zambie et du Nigeria, selon le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale. Ce rapport lancé mardi par vidéoconférence entre Washington, Dakar, Nouakchott et Niamey, porte sur la facilité des affaires pour les petites et moyennes entreprises. Selon le document, le Sénégal a mis en œuvre cinq réformes dans les domaines de la création d’entreprise, de l’obtention de prêts, du transfert de propriété, du paiement des taxes et impôts et de l’exécution des contrats. Par ailleurs, le Sénégal occupe le 140e rang dans le classement relatif à la facilité de faire des affaires, contre 147e dans ce classement l’année dernière.

Source: (Xinhua)