Le phénomène revient au galop après une accalmie de quelques années, le litige frontalier entre la Guinée et la république sœur du Mali refait surface.

Selon des informations relayées par nos confrères de site Guineematin.com, un affrontement aurait encore eu lieu autour d’une zone minière entre Guinéens et Maliens. Ce litige frontalier aurait opposé des citoyens de Kanté de Balandougou, sous-préfecture de Dialokoro, préfecture de Mandiana (côté guinéen) à leurs frères de Kangaba, dans le Manden (côté malien). On déplora trois morts (3) et onze (11) blessés. Mais selon ce que rapporte le correspondant de lAgp l’agence guinéenne de presse à Mandiana, les affrontements qui ont eu lieu lundi ont fait pour le moment 17 morts dont 5 guinéens et 12 maliens.

Ledit conflit dramatique aurait pourtant opposé des habitants de deux villages voisins familiers.

Pour l’heure, rapporte nos confrères, les autorités locales et les ressortissants essaient de calmer les esprits pour mettre fin à ce conflit très récurent.

Affaire à suivre

RKK