Les productions Thiane World Music et MS COM en partenariat avec les présentateurs officiels le Palm Camayenne , Brussels Airlines, Word Cola de la Sobragui, et le Sponsor leader MTN-GUINEE vous informant le report du concert de l’ARTISTE Nig2rien Davido initialement prévu le dimanche 15 octobre 2017 à l’esplanade du pali du peuple .

Le concert de Davido, Soul Bangs, Oudy 1er se tiendra finalement le dimanche 22 octobre 201714heurs sur l’esplanade du palais du peuple.

Ce report est lié à un cas de force majeur lie à l’artiste Davido, indépendamment des organisateurs. L’équipe managériale de Davido en commun accord avec les productions Thiane World Music, MS COM sponsor et partenaires de l’événement ont décidé reporter ce méga concert pour le dimanche 22 octobre à l’esplanade du palais du peuple.

Toutes les dispositions organisationnelles, sécuritaires et logistiques ont déjà prises pour offrir au public guinéen un spectacle haut de gamme de taille avec une puissance sonore de plus 30.000 Watts.

Les billets déjà achetés sont toujours valable s et la vente des tickets continue dans les points de vente habituels .Prévente :50.000fg et 60.000fg une carte MTN de 10.000 fg uniquement le jour.

Infos ; 661010202/669167070/661008888