En application de la Loi L/2016/038/AN du 28 juillet 2016, instituant la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) et du Décret D/2017/257/PRG/SGG du 27 septembre 2017, Le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, organise la seconde édition du 1er au 7 novembre 2017 sur toute l’étendue du territoire National.

Le thème de cette année est : « Le citoyen dans la construction de la Nation », et le slogan « Un peuple – Une volonté – Une Nation ».

La Cérémonie de lancement officiel, placée sous la Présidence d’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha CONDE, Chef de l’Etat, est prévue au Palais du Peuple le mercredi 1er novembre 2017 à partir de 10h.

A cette occasion, sur invitation du Président de la République les personnalités suivantes sont invitées à y prendre part :

Ø Mesdames et Messieurs les présidents des Institutions Républicaines ;

Ø Le Chef de file de l’Opposition ;

Ø Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;

Ø Le Haut Représentant du Chef de l’Etat ;

Ø Monsieur le Premier Ministre ;

Ø Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;

Ø Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République ;

Ø Les Membres du Cabinet du Premier Ministre ;

Ø Mesdames et Messieurs les Membres des Institutions Républicaines et constitutionnelles:

Ø Le Grand Imam de Conakry

Ø L’Archevêque de Conakry

Ø Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique et Consulaire ainsi que les Représentants des Institutions Internationales accréditées en République de Guinée ;

Ø Les Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet des Départements Ministériels ;

Ø Le Directeur de Cabinet du Ministère de la Défense Nationale ;

Ø Le Chef d’Etat-major Général des Armées et son Adjoint ;

Ø Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire ;

Ø Les Chefs d’Etats-majors particuliers des Armées

Ø Les Fondateurs et Recteurs des Universités et Institutions d’enseignements supérieurs

Ø Les Directeurs Généraux de la conservation de la nature et des Douanes ;

Ø Les Responsables des Partis Politiques ;

Ø Le Gouverneur de la Ville de Conakry ;

Ø Les Présidents des Délégations Spéciales des Cinq (5) Communes de Conakry ;

Ø Les Conseillers Communaux ;

Ø Les Chefs de Quartiers ;

Ø Mesdames et Messieurs les membres des Associations de Presse ;

Ø Les Représentants des Organisations de la Société Civile Guinéenne ;

Ø Les Fondateurs et Directeurs des Ecoles Publiques et Privées ;

Ø Les Représentants des Organisations Syndicales et Patronales;

Ø Les Partis Politiques.

Ø Tous les Citoyens et Citoyennes de la Ville de Conakry y sont également invités.

Le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, les membres du Comité National d’organisation de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix savent compter sur la disponibilité de tous les citoyens pour les accompagner dans la célébration de cette deuxième Edition.

DIABY Khalifa Gassama