Lors de la réunion inaugurale de la Coalition mondiale pour la prévention du VIH qui s’est tenue à Genève (Suisse) les 10 et 11 octobre, la vice-présidente de StarTimes Guo Ziqi a envoyé un message fort envers la réalisation des objectifs de prévention de la Déclaration politique de 2016 sur la fin du sida. Avec cette déclaration, les Etats membres des Nations unies se sont engagés à réduire les nouvelles infections du VIH chez les adultes à moins de 500 000 par an en 2020 et à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030.

Le programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) ont depuis travaillé ensemble pour générer du soutien envers une coalition mondiale de prévention du VIH dans le but de renforcer l’engagement politique envers la prévention primaire. Coorganisée par le directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, et par la directrice exécutive du UNFPA, Natalia Kanem, la réunion inaugurale de la Coalition mondiale pour la prévention du VIH a rassemblé Etats membres de l’ONU, société civile, philanthropes, experts et organisations internationales pour lancer la Feuille de route de prévention 2020 et atteindre les objectifs mondiaux de prévention du VIH.

Représentante de la seule organisation privée du secteur des médias présente à la réunion, madame Guo Ziqi s’est engagée « à faire plein usage de nos ressources et à nous appuyer sur nos forces pour mettre en place la feuille de route afin de garantir que le message atteigne le plus grand nombre de gens le plus rapidement possible pour en maximiser l’impact. StarTimes sera à l’avant-garde de la prévention du VIH. » Etabli dans 35 pays, StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique subsaharienne et fournit, avec un signal couvrant tout le continent, une télévision numérique abordable à plus de 10 millions d’abonnés.

« Pour StarTimes, il ne s’agit pas simplement de 10 millions d’abonnés, il s’agit de 10 millions de familles (dont les populations clés) qui peuvent être touchées par le message urgent et l’espoir de ‘Mettre fin à l’épidémie de Sida d’ici 2030’ grâce aux efforts de l’ONUSIDA, » a déclaré Guo Ziqi.

Le 12 mai à Pékin, StarTimes et l’ONUSIDA ont formellement établi un partenariat avec la signature d’un protocole d’accord sur la prévention du VIH à travers le réseau de diffusion de StarTimes.

Selon madame Guo Ziqi, « bien qu’Internet se développe rapidement, la télévision reste le principal canal d’information pour l’écrasante majorité des familles africaines. En tant qu’opérateur de télévision numérique, StarTimes a beaucoup à offrir en matière de prévention du VIH. »

De plus, StarTimes a été chargé de mettre en place le projet d’Accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains sous la direction des gouvernements chinois et africains. Madame Guo estime que ce projet permettra aux messages de prévention du VIH de toucher via la télévision numérique les populations les moins informées, les plus marginalisées et laissées pour compte du continent.