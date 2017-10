Mesdames et Messieurs, Chers Auditeurs et Téléspectateurs

Bonsoir !

Le jeudi, 19 octobre 2017, la Guinée célèbre la Journée mondiale de la vue, placée cette année sous le thème «Faire reculer la cécité».

Cette journée mondiale a pour but d’attirer l’attention sur la cécité en tant que problème de santé publique, mais également de renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale de tous afin de prévenir les causes de perte de la vue.

Selon l’OMS, 180 millions de personnes souffrent d’une incapacité visuelle dans le monde. Parmi ces personnes, près de 45 millions sont aveugles et 75 % de ces personnes aveugles vivent dans les pays en développement. La cataracte est la première cause de cécité dans les pays en voie de développement et 4 cas de cécité sur cinq pourraient être évités par la prévention ou le traitement pour préserver ou rétablir la vue

En Guinée, la prévalence de la cécité est de 1% et la cataracte touche plus de 50 mille personnes.

Mesdames et messieurs

La cécité évitable touche souvent des personnes pauvres, qui n’ont pas accès à des services de soins oculaires de qualité. Elle est également courante chez les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés.

La cécité représente à la fois un grave problème de santé publique et constitue non seulement un handicap physique mais aussi un frein à la productivité.

Le thème «Faire reculer la cécité» vise à attirer l’attention sur les possibilités et opportunités dont l’humanité dispose désormais pour prévenir, ou traiter des cas de cécité.

Les succès obtenus par le Programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique où plus de 30 millions de personnes ont été préservées de la cécité et réinstallées dans leur communauté d’origine, constituent une parfaite illustration et un résultat fort éloquent.

Mesdames et messieurs

C’est dans cette dynamique de résultats que l’OMS, les gouvernements, les ONGs et les professionnels membres de l’Alliance mondiale contre la cécité ont lancé en 1999, le Programme «VISION 2020: le droit à la vue» pour l’élimination de la cécité évitable.

En Afrique, VISION 2020 s’occupe des cinq grandes causes de cécité à savoir: la cataracte, le trachome, le glaucome, l’onchocercose et troubles cécitants de l’enfance, en particulier ceux qui sont responsables de cicatrices sur la cornée comme lors des complications de la rougeole.

Les stratégies de la VISION 2020 reposent essentiellement sur :

• la lutte contre la maladie en facilitant la mise en place de programmes spécifiques de lutte contre les principales causes de cécité ;

• le développement des ressources humaines par l’appui à la formation d’ophtalmologistes et des autres personnels fournissant des soins oculaires;

• le développement des infrastructures et des technologies appropriées afin que les soins oculaires soient plus accessibles.

Mesdames et messieurs

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les gouvernements et les organisations non gouvernementales s’emploient à mettre en œuvre ces différentes stratégies de prévention de la cécité d’un bon rapport coût-efficacité.

Je saisi l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la vue pour demander à tous les acteurs et en particulier les familles et les communautés à s’engager résolument dans la prévention de la cécité en faisant des examens visuels et en consultant pour tout trouble de la vue.

Au nom de la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti, je voudrais réaffirmer l’engagement de l’OMS à aider les gouvernements à réduire toutes les souffrances et les dépendances liées à la cécité.

Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.