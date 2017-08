Le mercredi, 9 août 2017, le groupe Canal + a animé une conférence de presse dans la salle Olympia sise à Blue zone de Kaloum. Une occasion au conférencier, manager de zone Afrique d’éclairer les hommes de media sur les grandes lignes de son nouveau produit afin de satisfaire le maximum de guinéens déjà familiarisés à son programme.

Selon Mathieu Zard, manager de la zone Afrique, la chaine A+ SPORT est déjà disponible pour les clients du bouquet Canal depuis le 21 juillet dernier, avec la formule EVASION. Cette nouvelle chaine de Canal, aux dires de M. Mathieu Zard, serait au cœur des plus grands événements internationaux et ce, dans diverses disciplines comme le football, le basket-ball, l’athlétisme, le tennis, le rugby etc. Le but de CANAL vise à réunir tous les branchés du sport autour d’une grande diversité de programmes sportifs.

Ce qui dénote, selon ses dires, à une démarche d’africanisation et d’accessibilité. Et d’ajouté : «On a voulu lancer cette chaine qui permet à la fois de diffuser les différents championnats de la CAF, la ligue du football Ivoirien ainsi que d’autres comme les Derbys et les classico. Sans oublier le basket notamment l’afro basket prévu au mois de septembre de cette année. Le manager a également instruite la presse que la nouvelle chaine est née sous le bouquet Evasion à seulement 160 mille GNF », a annoncé Mathieu Zard.

En plus, dans le but de répondre favorablement aux attentes de ses abonnés, de nouvelles chaines comme TJ, les séries 13ème rue, Ciné+ frisson… sont également disponibles sur le bouquet, avec la formule EVASION+, a-t-il dit.

A noter, que si le prix du décodeur chez CANALSAT était de l’ordre de 300 mille GNF avant d’être à 150 mille GNF jusqu’en mars, a nos jours, le groupe a fait un rabais du prix à 90 mille GNF. Une manière pour le Groupe de satisfaire aux guinéens moyens.

