C’est ce que déclare Oumar Sere premier responsable du leader de télécom au Faso le jeudi 19 juillet dernier dans un réceptif de la place de Bobo Dioulasso, lors de la présentation de ce nouveau produit à ses clients de « Grands Comptes ». Une occasion pour lui, de rappeler qu’ONATEL SA est conscient de l’importance des solutions de télécommunications dans la réalisation des performances d’une entreprise a mis en place cette structure Onatel Business, pour accompagner ses clients de grands comptes notamment des clients d’affaires et institutionnelles, et élargis à des ONG, associations, dont le but est de créer un partenariat « Gagnant-Gagnant ».

Pour sa part, le Directeur Général Sidi Mohamed Naini, s’est réjoui également de ce nouveau partenariat « gagnant-gagnant », entre Onatel et ses clients d’affaires et institutionnels, qui propose à travers cette nouvelle gamme de produit qui est Onatel Business des innovations importantes dans le processus de modernisation de réseau de téléphonie mobile , fixe, via internet, et d’autres applications.

En tout cas, à travers ce nouveau produit de la filiale de Maroc Télécom, Onatel Sa, a récompensé ses meilleurs clients de la région des Hauts Bassins par des attestations des reconnaissances, et promet de mettre des bouchées doubles de couvrir d’ici la fin 2018 toutes les 45 régions de Burkina Faso de la fibre optique pour assurer une meilleure fluidité de son réseau.

Amara Sylla pour Radio-kankan