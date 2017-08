C’est dans un stade Wobi de Bobo Dioulasso plein à craquer, ce samedi 29 juillet que la finale de la coupe de l’assemblée s’est jouée entre l’équipe du Centre de ( Ouagadougou), et des Hauts Bassins ( Bobo

Dioulasso) ; c’était devant le président de l’Assemblée Nationale Dr Salif Diallo, son Vice-président Sankara Belwendé, les députés de la majorité présidentielle, de l’opposition ; en outre on notait la présence certains membres du gouvernement, le président de la fédération Burkinabé Football Colonel Suta Sangaré, et une forte

mobilisation des autorités administratives, religieuses, coutumières de la région, des Maires-ainsi que devant certains opérateurs économiques de la place.

Ainsi selon le président de la commission de l’organisation de Cette munie coupe nationale Honorable Zougrana du Parti (CDP) a indiqué que cette coupe a débuté depuis le mois de mars 2017 à Kaya dans la région du Centre Nord du pays, où avait pris part 229 équipes, et plus de 6000 jeunes ont été mobilisés pour la circonstance. Une occasion pour lui de remercier et féliciter le président de la fédération Burkinabé de Football Colonel Sita Sangaré et le Ministre de Sports et de Loisirs Tahirou Bangré pour leur soutien inconditionnel à ce tournoi de football, dont la finale se joue aujourd’hui dans la ville de Bobo Bobo-Dioulasso, qui est considérée comme la « pépinière », du football Burkinabé. Une occasion pour lui, d’exprimer toute sa gratitude et son admiration aux cadres de la région des Hauts Bassins, ainsi que la commune de Bobo Bobo-Dioulasso, qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de l’organisation de cette finale.

Pour sa part, le président de la Fédération Burkinabé de Football Colonel Sita Sangaré, s’est également réjouit de l’organisation de cette « munie coupe nationale », dont l’objectif est de détecter les nouveaux talents à partir de la base. Pour lui, le football réunit les gens et s’exprime sur le terrain à travers un esprit de faire

play, dans la consolidation de la paix sociale, du tissu social.C’est pourquoi,il a invité les responsables de s’impliquer davantage dans la construction des infrastructures sportives pour mieux professionnaliser les acteurs évoluant dans ce secteur.

Cependant, il n’a pas manqué de dénoncer « la tricherie et le dopage », où le milieu sportif mondial est confronté actuellement, et qu’il faut combattre avec vigueur; pour cela , il demande le soutien des autorités pour prévenir ce fléau. En outre,, après ces discours le coup d’envoi de cette finale a été donnée par le président de l’assemblée nationale Dr Salif Dialllo, entouré de certains députés de la majorité et de l’opposition. Une

finale âprement disputée par les deux équipes.-deux fois 35 minute, et l’issue du temps réglementaire, elles étaient a égalité ( Centre 1- 1 Hauts Bassins ). Et, c’est au tir au but que les équipes se sont partagées 5 à 3 pour l’équipe du Centre de Ouagadougou au dépens de son homologue de la région des Hauts Bassins, et Daouda Diallo, a été sacré meilleur joueur du match de l’équipe du centre de Ouagadougou.

Il est à noter que cette finale de la coupe de l’assemblée nationale, c’est aussi des prix: 1er Prix un Trophée avec un jet de maillots, 25 paires de Foot, 20 paires de bas, 50 ballons, 30 médailles, et une somme de 1.800.000 francs C fa -2’ème prix:: un jets de maillots, 25 paires de foot, 20 paires de bas, 25 ballons, 30 médailles et une somme de 750.000 francs cfa

3ème prix: un jets de maillots, 25 paires de foot, 20 paires de bas 15 ballons, et une somme de 350.000 francs Cfa

Amara Sylla pour Radio-kankan.comala

.