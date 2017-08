Conakry, 17 août 2017 – Face à la tragédie qui a frappé le Burkina Faso le 13 août dernier au cours d’un attentat terroriste qui a fait au moins 18 morts et plusieurs blessés, le Président de la République de Guinée, Président en exercice de l’Union Africaine, le Professeur Alpha Condé, s’est rendu dans la capitale burkinabé ce jeudi 17 août 2017 pour apporter son soutien, sa solidarité, ceux du peuple de Guinée et du continent au pays des hommes intègres.

Très ému et indigné par l’acte lâche qui a endeuillé le Burkina Faso, le Professeur Alpha a présenté ses condoléances attristées aux familles des victimes et sa compassion aux blessés. Il a offert sa contribution pour assister toutes les victimes.

Le Chef de l’Etat guinéen a condamné vigoureusement le terrorisme sous toutes ses formes et appelé à un front uni contre cette barbarie.

En compagnie de son frère et ami, le Président Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le Chef de l’Etat s’est rendu sur les lieux du drame et a insisté sur la mobilisation internationale pour rendre effective l’opérationnalisation du G5 Sahel.

Le Président en exercice de l’Union Africaine a également lancé un appel au monde arabe et les autres pays de l’Asie pour un soutien financier et logistique pour lutter contre le terrorisme qui, dit-il, frappe tout le monde et ruine nos économies.

Le Bureau de Presse de la Présidence