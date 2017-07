ALLEMAGNE: Alpha Condé reçoit le Prix d’Africa Verein (L’association pour l’Afrique de l’économie allemande) à Berlin

A Berlin, le Président de la République Alpha Condé vient de recevoir le Prix d’Africa Verein en Allemagne. Cette distinction est décernée à la personnalité de l’année. (Crédit Photo APIP Guinée)

Source: La Cellule de Communication du Gouvernement

(Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft): L’association pour l’Afrique de l’économie allemande

Pour une image différenciée de l’Afrique et une politique axée sur les opportunités : depuis plus de 80 ans, nous sommes au service des relations économiques germano-africaines.

L’association pour l’Afrique de l’économie allemande (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft) est l’association du commerce extérieur des entreprises et des institutions allemandes pour l’Afrique. En sa qualité de maillon disposant d’un vaste réseau, elle encourage l’échange entre les acteurs allemands et africains opérant dans le monde économique et politique ; dans le cadre de cette démarche, elle entend donner une nouvelle image de l’Afrique en Allemagne, à savoir l’image d’une Afrique conçue comme le continent des opportunités.

L’association pour l’Afrique donne des informations sur les pays et les marchés et défend en Allemagne et à l’étranger les intérêts de plus de 600 membres vis-à-vis du monde politique et économique et du monde des médias. Elle se positionne comme interlocutrice compétente, et grâce à un dialogue politique actif, elle influe sur les conditions-cadres afin d’assurer un engagement réussi des entreprises allemandes en Afrique.

Depuis 1993 le prix allemande pour l’Afrique a été décerné aux personnalités suivantes:

1993: Maîte Yawovi Agboyibo (Togo)

1994: Derek Keys und Trevor Manuel (Südafrika)

1995: Peter A ´Nyong´o (Kenia)

1995: Brazão Mzula (Mosambik)

1996: Elizabeth Kayissan Pognon (Benin)

1997: Maître Blondin Beye (Mali)

1998: Sir Ketumile Quett Masire (Botswana)

1999: Waris Dirie (Somalia)

2001: Chenjerai Hove (Simbabwe)

2002: Olara A. Otunnu (Uganda)

2003: Alpha Omar Konaré (Mali)

2004: John Githongo (Kenia)

2005: Paul Fokam (Kamerun)

2006: Segolame L. Ramotlhwa (Botswana)

2007: Francis Appiah (Ghana)

2008: Trevor Ncube (Simbabwe)

2009: Christiana Torpe (Sierra Leone)

2010: Mohamed Ibn Chambas (Ghana)

2011: Abdikadir Hussein Mohamed (Kenia)

2012: Marlene Le Roux und Pieter-Dirk Uys (Südafrika)

2013: Muhammad Ashafa und James Wuye (Nigeria)

2014: Abdel Kader Haidara (Mali)

2015: Houcine Abassi (Tunesien)

2016: Thuli Madonsela (Südafrika)

http://www.afrikaverein.de/aktuelles/nachrichten-im-ueberblick/